Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Lima'nın penaltı noktası civarına yaptığı ortaya Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. MKE Ankaragücü ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu rakip ceza sahasında kontrol etmek isteyen Serdar Gürler, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Taylan Antalyalı ile yaptığı verkaçla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, açısını düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szysz sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

58. dakikada MKE Ankaragücü, penaltıdan yararlanamadı. Başkent ekibi, ceza sahasında Zahid'in Duarte'yle girdiği mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sowe'un kullandığı penaltıda üst direğe çarpıp çizgiye düşen top, sola açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Taylan Antalyalı gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in yaklaşık 25 metreden şutunda köşeye giden topu kaleci Gökhan sağına uzanıp kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın arka direğe yükselttiği topa kaleci Muhammed dokunamadı, Sowe'un yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Başakşehir 6 resmi maçın ardından kazandı

Bu sezon 13. galibiyetini alan Medipol Başakşehir puanını 44'e yükseltti. Son 6 maçta 5. yenilgisini yaşayan MKE Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa kupalarında 6 maç aradan sonra kazandı.

Ligin 21. haftasında 29 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti. İstanbul ekibi, 26. haftada ise VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Belçika ekibi Gent ile eşleşen ve bu karşılaşmalarda bir beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 2 ay sonra bir resmi maçtan galip ayrıldı.

Serdar Gürler 6. golünü attı

MKE Ankaragücü karşısında Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Serdar Gürler, bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.

Serdar, 6 golü bulunan Danijel Aleksic ve Deniz Türüç'ü yakaladı ve turuncu-lacivertli takım adına bu sezon en fazla gol atan oyuncu unvanını iki takım arkadaşıyla paylaştı.

Tolunay Kafkas yenilgiyle başladı

MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçında puanla tanışamadı.

Kafkas yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir cephesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Emre Belözoğlu cezalı olduğu için teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı.

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Sözer, "Son 6 resmi maçı kazanamamıştık. Bu maçı mutlak kazanmak istedik ve güzel bir golle 1-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Çünkü ligde son 10 maça geldik. Gelecekte istediğimiz yol için bugün kazanmamız gerekiyordu. İlk yarıda istediğimiz oyunu, disiplini ve taktiği sahaya koyduk. Çalıştığımız gibi uzun bir topla golü bulduk. İkinci yarı topu daha çok rakibe verdik. Geçişle pozisyonlar bulduk ama bitiremedik. Son dakikada rakip tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Çok iyi mücadele verdik, verdiğimiz mücadelenin karşılığında galip geldik." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, ikinci yarıda penaltı bekledikleri pozisyon hakkında ise şunları kaydetti:

"Haklı bir şekilde itirazımız oldu. Evvelsi hafta Karagümrük'e verilen ya da bugün verilmeyen penaltı... Çok haksızlık hissediyoruz. Memnun değiliz, üzgünüz. Niye olduğunu bilemiyoruz. Yüzde yüz penaltı, kol dışarıda top değiyor, bir hafta başka bir hafta farklı karar olamaz. Bunun iki farklı kararı olamaz, VAR'a gidip dönüyoruz. Biz de görüntüleri görüyoruz. Hiç memnun değiliz."

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Kafkas şöyle konuştu:

"Oyunun geneline baktığınızda oyunu forse etmeye çalışan bir MKE Ankaragücü vardı. Başakşehir, iyi bir hocaya ve kadroya sahip. Belirli ezberleri var. Biz geçişlerde sıkıntı çektik, ikinci yarı tamamen oyunun hakimiyeti bize döndü. Pres konusunda karışıklık yaşadık, Mahmut'un oyun kurması zaman zaman bizi zora soksa da tehlikeli pozisyon vermedik. Penaltı kaçar, bunlara değinmiyorum. Yavaş yavaş camiaya layık bir oyun anlayışıyla bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyoruz. İçeride 6 maçımız var, kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak istiyoruz." (AA)