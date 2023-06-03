Spor Toto Süper Lig'in kıyasıya mücadelesine sahne olan 37. haftası, Başakşehir ve Adana Demirspor'un nefes kesen maçı ile sürecek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konular maçın ne zaman yapılacağı, hangi saatte başlayacağı ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı oluyor. İşte bu soruların yanıtlarını sizler için derledik: Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi gün, hangi saatte ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Adana Demirspor Maçının Yayın Saati, Kanalı ve Muhtemel 11'leri Neler?

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi kapsamında Adana Demirspor, Vincenzo Montella yönetiminde Başakşehir'i ağırlayacak. Süper Lig'de 4. sırayı garantileyen Adana Demirspor, taraftarının desteği ile galibiyet arayacak. Avrupa hedefi için Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'nin kazanması gereken Adana Demirspor'un rakibi Başakşehir ise ligdeki 5. sıradaki yerini korumak ve zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmak istiyor. Bu maçta Adana Demirspor'da Jonas Svensson'un sakatlığı devam ederken, Başakşehir'de Mahmut Tekdemir kart cezalısı. Ayrıca Başakşehir'de Okaka, Szysz ve Edgar'ın sakatlıkları bulunuyor.

Adana Demirspor - Başakşehir maçı, Yeni Adana Stadyumu'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Erkan Özdamar olacak.

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Adana Demirspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Furkan, Yusuf, Akintola, Emre Akbaba, Gulbrandsen

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Ömer, Deniz, Berkay, Januzaj, Keny