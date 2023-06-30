Başak Sayan'ın Kurban Bayramıyla ilgili paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı. Sayan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, insanlar arasında farklı görüşleri ortaya çıkardı ve geniş bir tartışma platformu haline geldi.

"Hayvanlara zulmün bayramı olmaz"

Başak Sayan'ın Kurban Bayramı hakkındaki görüşleri büyük tartışmalara neden oldu. Sayan, Kurban Bayramı'nı kutlamama kararıyla ilgili olarak "Ben kişisel olarak hayvanlara yapılan zulmün bayram olarak kutlanmasını kabul etmiyorum. Bunu yapanların vicdani sorunu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin Kurban Bayramı kutlu olmasın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Sayan'ın paylaşımı, geniş çapta tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında, Sayan'ın görüşlerini destekleyenler olduğu kadar, bu düşünceye karşı çıkanlar da mevcuttu. Kimi kişi Sayan'ın cesur ve düşünceli bir yaklaşım sergilediğini belirtirken, diğerleri ise Kurban Bayramı'nın dini bir önemi olduğunu ve bu tür paylaşımların saygısızlık olduğunu belirttiler.