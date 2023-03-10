Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya gelmiştir. Burcu Parlak adında kardeşi vardır.
Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni kökenli bir ailede doğan Başak Parlak, 2007 yılında rol aldığı Fikrimin İnce Gülü ve ardından 2008 yılında başrol oynadığı Serçe dizisiyle adını duyurmuştur. 2017 yılında Kış Güneşi dizisinde Seda karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
Sinema
2006 Memleket Hikayeleri: Geceler Yarim Oldu
2006 Memleket Hikayeleri: Arda Boyları
2006 Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin
2009 Süpürr!
2010 Mahpeyker Kösem Sultan
2013 Neva
2013 Şevkat Yerimdar
2014 Bana Adını Sor
2016 Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok
2018 Bebek Geliyorum Demez
2023 Kadınlara Mahsus
Televizyon
2003 Zalim
2004 Ayışığı Neredesin
2004 Büyük Buluşma
2005 Beşinci Boyut
2005 Acı Hayat
2005 Emret Komutanım
2006-2008 Doktorlar
2007 Fikrimin İnce Gülü
2008 Serçe
2009 Uygun Adım Aşk
2010-2011 Papatyam
2011 Sırat
2011-2012 Yamak Ahmet
2013-2014 Fatih Harbiye
2014 Bugünün Saraylısı
2015 Bir Deniz Hikayesi
2015 Sevdam Alabora
2016 Kış Güneşi
2017-2018 Şevkat Yerimdar
2021-2022 Kanunsuz Topraklar