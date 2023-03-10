Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya gelmiştir. Burcu Parlak adında kardeşi vardır.

Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni kökenli bir ailede doğan Başak Parlak, 2007 yılında rol aldığı Fikrimin İnce Gülü ve ardından 2008 yılında başrol oynadığı Serçe dizisiyle adını duyurmuştur. 2017 yılında Kış Güneşi dizisinde Seda karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

Sinema

2006 Memleket Hikayeleri: Geceler Yarim Oldu

2006 Memleket Hikayeleri: Arda Boyları

2006 Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin

2009 Süpürr!

2010 Mahpeyker Kösem Sultan

2013 Neva

2013 Şevkat Yerimdar

2014 Bana Adını Sor

2016 Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok

2018 Bebek Geliyorum Demez

2023 Kadınlara Mahsus

Televizyon

2003 Zalim

2004 Ayışığı Neredesin

2004 Büyük Buluşma

2005 Beşinci Boyut

2005 Acı Hayat

2005 Emret Komutanım

2006-2008 Doktorlar

2007 Fikrimin İnce Gülü

2008 Serçe

2009 Uygun Adım Aşk

2010-2011 Papatyam

2011 Sırat

2011-2012 Yamak Ahmet

2013-2014 Fatih Harbiye

2014 Bugünün Saraylısı

2015 Bir Deniz Hikayesi

2015 Sevdam Alabora

2016 Kış Güneşi

2017-2018 Şevkat Yerimdar

2021-2022 Kanunsuz Topraklar

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