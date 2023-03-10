Başak Köklükaya, 19 Nisan 1974 yılında Ankara‘da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Bale Bölümü ile Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü’ünden mezun oldu. 1995 yılında Şehir Tiyatroları’nda çalışmaya başladı.

İlk TV deneyimi 1995 yılında Yazlıkçılar ile oldu ve Bizimkiler dizisiyle devam etti. İlk sinema tecrübesini Ferzan Özpetek’in Hamam adlı filmiyle elde etti. Bu filmle Ankara Film Festivali’nde “Umut veren yeni kadın oyuncu” ödülünü aldı.

1999 yılında rol aldığı ve Zeki Demirkubuz‘un yönettiği Üçüncü Sayfa filmiyle Türkiye’de verilen tüm sinema ödüllerini kazandı. Takip eden yıllarda kariyerini sinema ve dizi projeleriyle devam ettirdi.

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