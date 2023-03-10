Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya’da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. “Annie” ve “Hababam Sınıfı” adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında “Barut Fıçısı” tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.

Filmografisi

Televizyon

2016 Kalbim Yangın Yeri

2017 Aşk Laftan Anlamaz

2018 8. Gün

2019 Erkenci Kuş

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2021-2022 Yargı

2022-2023 Sipahi

İnternet

2020 Yarım Kalan Aşklar

Tiyatro oyunları

2017 Barut Fıçısı

2018 Hababam Sınıfı

2019 Yaban Arısı

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