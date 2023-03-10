Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya’da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.
Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. “Annie” ve “Hababam Sınıfı” adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında “Barut Fıçısı” tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.
Filmografisi
Televizyon
2016 Kalbim Yangın Yeri
2017 Aşk Laftan Anlamaz
2018 8. Gün
2019 Erkenci Kuş
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2021-2022 Yargı
2022-2023 Sipahi
İnternet
2020 Yarım Kalan Aşklar
Tiyatro oyunları
2017 Barut Fıçısı
2018 Hababam Sınıfı
2019 Yaban Arısı