Beyaz TV'de ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu gazeteci Bilal Özcan, "Başak Dizer ne hissetmiştir kocasının öpüşme sahnesini izlerken?" diyerek bir soru ortaya attı.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ aynı otelde kalmışlar. İzmir'in dışında..." diyen Bilal Özcan'ın sözleri karşısında şaşıran Bircan Bali, "Dışında niye ya?" diye sordu.

Bilal Özcan'ın, çekimlerin Çeşme çevresinde gerçekleştiğini ifade etmesi üzerine ise Bali, "E sete neresi yakınsa orada kalacaklar" dedi.

"Serenay ile aynı otelde kalmak..." diyen Bilal Özcan şaşırtıcı iddialarını şöyle sürdürdü: "Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile aynı otelde kaldılar. Bize gelen duyumlar, iddialar odalar değişiyordu şeklinde..." şeklinde konuşarak yeni bir ateşin fitilini ateşlemiş oldu.

Yakın zamanda çekimden gelen görüntülerde Başak Dizer'in Aile dizisinin setinde eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u bir dk olsun yanlız bırakmadı.