Bu sözün önemi büyüktür , Genç Türk Cumhuriyet devletimizde , ATATÜRK gibi bir lider göremedik, nasip olmadı ! Hiç birşey bilmiyorsanız bari onu taklit edin de, hainler Türk yurdunda cirit atmasın. Bunu da mı beceremiyorsunuz ?

Düşünün o zaman devletimizi, fitne ve yabancı ajanların da katkısıyla yıkmaya çalışan iki grup var, birincisi bölücü Kürt grup, ikincisi yobaz gruplar, rahmetli ikisini de tarih sahnesinden sildi. Anlaşılmayacak bir durum yok ki, şimdi de bunların kalıntıları iş başında... Bunların üzerine Atatürk gibi gidersen Türk devletini de yaşatırsın , zora sokmazsın , sende kazanırsın. İlerisini yazmıyorum çünkü cızzzz !

Geçmişten ders almayanlar ve geçmiş mücadelenin içinde olmayan genç kardeşlerimiz , yanlış kararlar verebilirler. Hatta parti idealistlerini, gönüllülerini ve sempatizanlarını yerle yeksan edebilirler.

" Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni partinin lideri de olsa" (Mısır'a Sultan'da olsa ), ( hak ile eşit ise , beraber ise anlamı. )

Benim o zamanlarda ki tecrübelerimi bu zamanla mukayese ettiğimde sağ ve sol açısından çok birleştirici fikirler ortaya çıkmaktadır. Zamane gençliğinin eğitim düzeyinin yüksekliği ile anlaşılabilinirlik olanağını da artırmaktadır. Bu çok güzel bir şanstır ülkem için..

Geleceğe yatırım yapmak için toplumsal birleştirici ve yapıcı olmak , ortak payda bakımından yarar sağlayacaktır.

Turan, Turan sevdası diye söylüyorlar ya ;

Bir misal ile dokundurma yapayım. "Akrabamın biri maddiyata önem veren biri olduğu için, Azerbaycan'da dedemin kardeşlerinin olduğunu öğrenmiş. Belki de petrol zenginidir diye bir hevesli bir hevesli ki sorma.. Onun huyunu bildiğim için dedim ki , yahu kardeşim sen yakınındaki akrabalarımızı arar sormazsın da , başka yerlerdeki akrabalarımızı aramaya ne kadar önem veriyorsun " diye de tenzih ettim...

Şimdi de Turan sevdası diye ortalığa düşenlere diyorum ki , yahu yanınızdaki adamı tanımıyor, kucaklaşmıyorsun , gidip Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'daki kardeşlerimizle nasıl kucaklaşacaksın.. İlk önce evinin içindeki insanlar ile bir helalleş...

Geriye doğru tarihe bakın, bu davaya hizmet edenleri! Kimi görürsünüz? Atatürk, İsmail Gaspıralı , Nihal Atsız , Alparslan Türkeş , Rauf Denktaş , Yusuf Akçura, Turan Yazgan , Ziya Gökalp , Hamdullah Suphi Tanrıöver , Kazım Mirşan , Cengiz Dağcı, Muharrem Ergin ve sayamadığım ebediyete irtihâl etmiş alimler, tarih yazarları ve Türkçü dava adamları...Mekanları cennet olsun... İnşallah.. Bunlar gece, gündüz uğraşı verdiler ki Türklüğümüzü unutmayalım diye.

Geleneklerini kaybeden toplum tarih sahnesinden silinir Eti , Urartu v.s gibi... Bizi Türk gelenekleri ile eğitin , Hatta din konusunda bile "ezan" hariç (İslami evrenseldir) Türkçeye geçiş yapınız.

Kısaca sonuca gidelim ;

Vatan, bayrak ve Türk varlığına düşman olanlardan , ne Türk solcusu ne de Atatürk devrimcisi olmaz..

Olsa olsa devletimizi ve birliğimizi yıkmaya çalışan hainlerin ayak takımı olur.

Tarikat , cemaat ile bağı bulunan, onların pis emellerine alet olan , hurafe din çığırtkanlığı yapanlardan...

Ata'mız Göktürk devletini ve kurucularını , Orhun abidelerinde ne yazıyor diye bilmeyenlerden, Arap'ların devesinden , hendeğine , yedi sülalesini ezberleyenlerden, ne Türk milliyetçisi, ne de Türk ülkücüsü olmaz. Olsa olsa o yobaz takımlarının hizmetkârları olurlar. Bunlar ile bırak Turan'a gitmeyi, gidecekleri yerleri de tufana , ilkelliğe çevireceklerinden kuşkum yoktur..

Artık bu işe bir çözüm bulmak gerekir , yol almak , radikal ve cesur kararlar vermek gerekir... 20 sene evvel parlamento aritmetiği nasıldı simdi nasıl. Bu zamana kadar terör ve yandaşları neden cirit atıyor Türk yurdunda... Başka ülkelerde bırak devletine hainlik yaptırmayı , meclislerinde söz söylettirmezler..

Bizler Başkanlık sistemine oy verdiğimizin sebebi , Türk yurdun da çakallar oyun kurucu olmasın.. Askerlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz şehit olmasın.. Başkanımız masaya yumruğunu vurduğu zaman sesi Amerika'da duyulsun.. Olur mu olur , tabi zaferle çıkarsa...İnanın Başkana , idarecilik ve dik durması yakışıyor keşke bu önlemleri alsaydı da kimse arayışlara girmeseydi...Gerçekten bu ülkeyi yönetmek ateşten gömlek giymeye benziyor.. Allah yar ve yardımcısı olsun ne diyelim.. Her şeyin hayırlısı olsun...

Sevgi ve Saygılarımla

Kalın Sağlıklı