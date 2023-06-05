Su İçmek:

Susuz kalmak baş ağrısına neden olabilir. Bol su içerek vücudunuzu hidrate edin.

Masaj Yapmak:

Baş, boyun ve şakak bölgesine hafifçe masaj yapmak baş ağrısını hafifletebilir. Parmak uçlarınızı kullanarak bu bölgelere hafifçe baskı uygulayın.

Sıcak veya Soğuk Uygulama:

Baş ağrısını hafifletmek için sıcak veya soğuk uygulama yapabilirsiniz. Sıcak duş almak veya sıcak bir kompres uygulamak kasları rahatlatabilirken, soğuk kompres de baş ağrısının şiddetini azaltabilir.

Rahatlama Egzersizleri:

Derin nefes almak, meditasyon yapmak veya yoga gibi rahatlama egzersizleri stresi azaltabilir ve baş ağrısını hafifletebilir.

Doğal Bitki Çayları:

Bazı bitki çayları, baş ağrısını hafifletici özelliklere sahip olabilir. Nane çayı, papatya çayı veya zencefil çayı gibi bitki çaylarını deneyebilirsiniz.

Kafeinden Uzak Durmak:

Kafein, baş ağrısını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Kafein içeren içecekleri sınırlayın veya tüketmemeyi tercih edin.

Dinlenmek ve Uyumak:

Yetersiz uyku veya aşırı yorgunluk baş ağrısına yol açabilir. Düzenli uyku düzeni oluşturun ve ihtiyaç duyduğunuz kadar dinlenmeye özen gösterin.

Egzersiz Yapmak:

Hafif egzersiz yapmak, vücuttaki endorfin seviyesini artırarak baş ağrısını hafifletebilir. Ancak, ağrı şiddetliyse veya egzersiz baş ağrısını tetikliyorsa, dinlenmeyi tercih edin.

Çocuklar Neden Çok Soru Sorar! Çocuklar Neden Çok Soru Sorar!

Stres Yönetimi:

Baş ağrısı genellikle stresli durumlarda ortaya çıkar. Stres yönetimi teknikleri, baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Derin nefes almak, gevşeme egzersizleri yapmak veya hobilerle uğraşmak stresi azaltabilir.

Kötü Kokulardan Uzak Durmak:

Bazı güçlü kokular, baş ağrısını tetikleyebilir.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ