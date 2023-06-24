Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bartın ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Öğrenciler ve velileri, bu verileri kullanarak tercih sürecinde bilinçli kararlar verebilecekler. Bartın ilindeki nitelikli liselere sınavla öğrenci alınacak olması, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Bartın Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Bartın / Merkez / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,84 4,75 3,77 Bartın / Merkez / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 401,19 9,73 9,34 Bartın / Merkez / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 362,38 17,48 18,23 Bartın / Merkez / Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,99 42,86 43,62

Bartın / Amasra / Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 199,22 92,69 – Bartın / Merkez / Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 191,95 95,64 99,28 Bartın / Amasra / Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 175,66 99,06 –

Bartın ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler ve aileleri, bu bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar.

Bartın ilindeki fen liseleri arasında en yüksek taban puanı 433,84 ile Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi oldu. İngilizce eğitim veren bu okul, yüksek başarı potansiyeli sunan seçenekler arasında yer aldı. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ise 401,19 taban puanıyla dikkat çeken bir diğer okul oldu.

Anadolu liseleri kategorisinde ise Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 362,38 taban puanıyla öne çıktı. Bu okulun yanı sıra Bartın ilindeki diğer Anadolu liseleri de öğrencilere çeşitli eğitim fırsatları sunuyor.

Meslek liselerine ilgi duyan öğrenciler için de Bartın'da seçenekler bulunuyor. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere farklı alanlarda eğitim imkanı sağlayan bir okul olarak öne çıkıyor. Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Bartın ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir rol oynayacak bilgilerdir. Öğrenciler, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalı ve geleceklerini şekillendirecekleri okulları seçmelidir. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir