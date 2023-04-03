Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı Beşiktaş derbisinden 4-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Cristian Baroni, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maçta 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cristian Baroni de derbinin ardından tepkisini dile getirdi.

BARONİ'DEN TEPKİ

Maçın ardından tepkisini dile getirenler arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni de yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı isim, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılan Cristian Baroni, sarı lacivertli kulüpte çıktığı 200 resmi maçta 29 gol 23 asist kaydetmiş ve 2 şampiyonluk yaşamıştı. (YHM)