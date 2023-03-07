Akşener’i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan’a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 7, 2023
2- Davutoğlu’nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 7, 2023
3- Akşener’in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan’ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 7, 2023