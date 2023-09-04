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İstanbul’un yoğun ilgi ve katılım gösterdiği 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dopdolu geçen beş günün ardından sona erdi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin son gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final maçı da canlı olarak etkinlik alanında yayınlandı. Vatandaşların tek yürek olduğu maçın sonunda gelen şampiyonluğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve sevilen sanatçı Melek Mosso yüzlerce kişiyle birlikte sahnede kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve beş gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. Festival boyunca Ümit Nar moderatörlüğündeki Sahaf Söyleşileri son gününde yazar Merve Yakut’u ağırladı. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen ve her gün farklı bir konuda alanında uzman isimlerin katıldığı “Cumhuriyetin 100.yılı” temalı Çardak Altı Sohbetleri’nin son gün konukları ise Prof. Dr. Hakan Akbulut, gazeteci İpek Özbey ve komedyen Cem Eroğlu oldu. Sahaf Festivali kapsamında gerçekleşen gece mezatında yine kıyasıya bir rekabet yaşanırken spor aktivite alanında her yaştan insan farklı deneyimler yaşama imkanı buldu. Festivalin son gününde aynı zamanda spor turnuvalarının finali de gerçekleşti. Streetball, masa tenisi ve tavla turnuvalarında dereceye giren yarışmacılar madalya ve ödüllerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın elinden aldı.

Çardak Altı’nın son gününde medya konuşuldu

Çardak Altı Sohbetleri’nin son gününde; Prof. Dr. Hakan Akbulut, gazeteci İpek Özbey ve komedyen Cem Eroğlu “Cumhuriyetin 100.yılı medya” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuklar keyifli sohbette; gazetecilik, Türkiye siyaseti ve medyanın durumuna ilişkin değerli paylaşımlarda bulundu. Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyet’in 100.yılında barışı ve sevgiyi tüm evrene göndermek için bir aradayız. Beylikdüzü özgür düşünen insanların memleketi. Az önce konuşmacılarımız sohbet esnasında devrimden bahsetti. Devrim yapacaksak Beylikdüzü’nden yapacağız. Türkiye’nin ikinci yüzyılından çok umutluyum” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk coşkuyla kutlandı

Festivalin kapanışını ise sevilen sanatçı Melek Mosso yaptı. Alanı dolduran coşkulu kalabalık Mosso’nun şarkılarıyla keyifli bir akşam yaşadı. Konserin sonunda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı final maçı ekrana yansıtıldı. Maç sonucunda gelen şampiyonluğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve Melek Mosso yüzlerce kişiyle birlikte ellerinde bayraklarla sahnede kutladı. Başkan Çalık, “Festivallerin “aman yapılmasın” dendiği bir ortamda Beylikdüzü’nde barışın ve sevginin tohumlarını ekmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılında Barış ve Sevgi Buluşmaları’na yakışır bir etkinlik düzenledik. Cumhuriyetimizden, Atatürk’ten asla vaz geçmeyeceğiz. Cumhuriyet’in değerlerine de sahip çıkan sanatçıları da baş tacı yapacağız” şeklinde konuştu.