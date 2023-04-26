Barış Manco’nun aklı sıra Türklere hakaret etmek isteyen bir Fransız program ankormanını nasıl rezil ettiği bu paylaşımlarda dile getiriliyor.

Olay şöyle geçişiyor.

Yer Fransa Barış Manço televizyon kanalının canlı yayınına konuktur...

Küstah bir spiker vardır ve Barış Manço ile dalga geçmektedir...

Sürekli, " İşte Türk, yani barbar, vahşi vs..." demektedir...

Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere "yanınızda kâgıt para var mı.? " diye sorar..!

Bu soruya spiker şaşırır ve "evet var ama n'olacak" der...

Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kâgıt paraları çıkartır... Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında"Anahtar" adlı şarkısını söylemiştir...

Bu şarkının bir bölümü şöyledir.

BEŞ AKİF BİR SAAT KULESİ,

İKİ KULE BİR FATİH,

BEŞ FATİH BİR MEVLANA,

İKİ MEVLANA BİR SİNAN"...

Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler o dönemdeki

Türk parası olan banknotların arkasında fotoğrafı olan kişilerdir...

Barış Manco spikere sorar: "Bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim.?"

Spiker: "General......."

Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar,

spikerin verdiği cevaplar hep aynıdır,

"General.......", "Amiral...........",

"Komutan............."

Spikerin bu "Falanca General,falanca Amiral, falanca Komutan"cevabından sonra, bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını çıkarır...

Spikere derki: “Bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy’dur. Şairdir...

Bu fotoğraftaki kişi Mevlana'dır. Düşünürdür...

Bu paradaki fotoğrafı olan kişi Fatih Sultan Mehmet'dir. Adaletin sembolüdür...

Bu paradaki kişi ise ATATÜRK'tür. "Yurtta barış, dünyada barış" diyen kişidir...

Bizim paralarımız bunlar... Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına "şairlerimizin, düşünürlerimizin" bilim adamalarımızın fotoğraflarını bastık...Siz Fransızlar kendiniz barbar, vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş adamlarının fotoğraflarını basmışsınız! “der...

Barış Manço'nun bu cevabından sonra televizyon yöneticileri canlı yayını keserler ve spikeri oradan kovarlar, başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar, yeni spiker Barış Manço'dan ve Türklerden özür diler programa böylece devam edilir...

YENİGÜN GAZETESİ