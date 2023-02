NİETZSCHE: Batı uygarlığı “KÖLE psikolojisine dayanır” diyor.

Batılı KAPİTALİSTLER ve Dünyanın diğer yerlerindeki uzantılarının GÖRÜNÜR hallerine baktığımızda, SÖMÜRÜ ve Onun takibinde bütün MENFİLİKLER mevcuttur. GÖNÜLLERİNİ tümüyle NEFS ve ŞEYTANLARIN emirlerine kaptırdıklarından, FITRATLARIN temelinde olan hiçbir İYİLİK ve GÜZELLİĞİ insanlığın İNŞASINA sunamamışlardır. Zamanlarını Gönüllerin ve Tabiatın TAHRIBATINA yönelik işlerde harcamışlardır. Hiç bir zaman SULH ve BARIŞI sağlayacak AKILLARI olmadı. Çünkü, AKLA kuvvet kazandıracak DUYGUYA sahip değildirler. GÖNÜL kapıları kapalıdır.

SÖMÜRGE gönüllüleri, her Kapitalist Yapının yürüyücüleri; İnsan olarak, insanlık adına FİİLİ BAĞIMSIZLIKLARINI kaybetmişler demektir. KİŞİLİK; Erdemli, Hikmetli, Ahlâklı olmakla doğrudan bağlantılıdır. Bu anlamda kişinin AYNASI “işidir.”

Ziya Paşa: “Ayinesi İştir” kişinin, LÂF’A bakılmaz / Şahsın görünür rutbe-i aklı eserinde” der. İŞİ, “sömürü-yıkım-imha olan her insan, KİŞİLİĞİNİ her yönüyle “İnsanlık Düşmanı” olan, ŞEYTAN’IN emrine sokmuştur. Müspet yönde, İNSANLIĞA verebileceği hiçbir şeyi kalmamış demektir. Zira, her insan FITRATI gereği, ALEMLERİN içinde olan KAİNATTAKİ her yaratılmışa hizmet edecek şekilde KODLANMIŞTIR. Uygarlık yolunda yürürken, yürüyüş kodları zedelenirse, bozulursa, HİZMET esaslı yürüyüşü de zaafa uğrar. Kapitalist SÖMÜRÜ Baronları bilerek isteyerek bu yolu seçtiler. İnsanlığa huzur ve Barışı getiremediler.

İSLÂM BARIŞ SİSTEMİ; Aynı zamanda içerisinde “Adalet-Merhamet-Hak-Hikmet v.b..” değerleri, İLKELERİ barındıran “ULVİ DEĞERLER SİSTEMİDİR DE.” Bütün TERCİHLERİNİ, yaratılmışların en ŞEREFLİSİ olan İNSAN’A değer ve hizmet vermekten yana, O’nu yaşatmaktan yana kullanır.

İSLÂM BARIŞ SİSTEMİ “İNSAN” Sorumlulukları gereği, KENDİNE, AİLESİNE, TOPLUMA, MİLLETİNE-DEVLETİNE yararlı hale getirecek EĞİTİM sisteminden geçirir. İnşallah haftaya görüşmek üzere Allaha Emanet olunuz.