1979 yılında dünyaya gelen Haluk Tatar, aslen Elazığlıdır ve 42 yaşındadır. İlk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliğini bitirdi. Daha sonra ise İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. Haluk Tatar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilen bir eğitmen . Kendi YouTube kanalında izleyicilerine dil öğrenimi, kişisel gelişim konuları ve bilgisayar programları hakkında eğitimler vermektedir. 1999 yılında yazılım geliştirme sektöründe çalışmaya başlayan Haluk Tatar, 2008 yılında Natron Danışmanlık adlı şirketini kurarak çalışmalarına devam etmiştir. Haluk Tatar birçok seminere katılmış ve 2010 yılında Video Eğitim adlı şirketini kurmuştur.

Asıl mesleği mühendislik olan Haluk Tatar, aynı zamanda yazarlıkta yapmaktadır. Çıkardığı son kitabı kişisel gelişim konulu Zafer Sızlanarak Kazanılmaz isimli kitabıdır. İşte karşınızda Haluk Tatar’ın kitapları;