21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Arguvan’da dünyaya geldi. 1983 yılında İstanbul’a taşındı. 1 ablası 1 kız kardeşi vardır. Babası emekli ilkokul öğretmenidir. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika’ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 1999 yılında bir oyuncu arkadaşı ile bir cips reklamı reklam filmi için seçmelere gittiğinde ona eşlik etti. Bekleme salonunda beklerlerken oradaki cast direktörü seçmelere onun da girmemi istedi.

2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural,Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile beraber oynayarak dizi film oyuncusu oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2022 – Kızılcık Şerbeti

2022 – Evlilik Hakkında Her Şey

2021 – Uzak Şehrin Masalı

2019-2021 – Yasak Elma

2017 – Evlat Kokusu

2016 – Oyunbozan

2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)

2014 – Güllerin Savaşı (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Burak) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Levent) (TV Dizisi)

2013 – Lale Devri 4. Sezon (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Berat ) (TV Dizisi)

2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir) (TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert) (TV Dizisi)

2007 – Leylan (Yaman) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars) (TV Dizisi)

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