Barış Doster, dikkatleri üzerine çeken siyasi yorumlarıyla tanınan bir isimdir. Peki, Barış Doster kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hayatı ve biyografisi nasıldır?

Barış Doster, Türkiye'de siyaset ve akademi alanında önemli bir yer edinmiş olan bir yazardır. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen programlarda çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkat çekmektedir. Barış Doster hakkında araştırmalar yapılarak daha fazla bilgi edinilmek istenmektedir. İşte Barış Doster'in hayatı ve biyografisi...

Barış Doster Kimdir?

Barış Doster, çarpıcı yorumları ve tespitleriyle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Barış Doster kimdir? İşte hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

Kaç Yaşında ve Nereli?

Barış Doster, 1973 yılında Kars'ta doğmuştur. Peki, Barış Doster kaç yaşında ve nerelidir? Merak edilen bu soruların yanıtını sizin için derledik.

Eğitim ve Kariyeri

Barış Doster, Kars Gazi İlkokulu ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim almıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

Gazetecilik Kariyeri

Üniversite yıllarından itibaren 15 yıl boyunca gazetecilik yapmıştır. Türk siyasal yaşamı, Türk dış politikası ve uluslararası ilişkiler konularında birçok haber, söyleşi ve yazı dizisi hazırlamıştır. Makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır.

Akademik Kariyer

Barış Doster, üniversitelerde dersler vermiştir. Kara Harp Okulu'nda askerlik görevini yapmış ve Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (SAREN) Uluslararası İlişkiler, Türk Devrim Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyaset Bilimi, Güvenlik Stratejileri, Bölgesel Bazlı Devletler Analizi, Diplomasi ve Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersleri vermiştir.

Yayınlanmış Eserleri

Barış Doster'in çeşitli eserleri bulunmaktadır. İşte bazıları:

Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler (2004)

Kuşatma Altındaki Türkiye (2007)

Türkiye ve Karanlık Savaş (2008)

Orhan Koloğlu Kitabı: Bilimselden Medyatik'e Tarih (2009)

Müfid Ekdal Kitabı: Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar (2009)

Emperyalizm ve Türkiye (derleme) (2014)

Sopanın Ucundaki Müttefik (2016)

Azizim! Türkiye Kime Kalacak Dersin! (2017)

Yönünü Arayan Türkiye (2017)

Milli Mücadele Işığında Türkiye (2020)

Barış Doster'in siyaset gündemine dair yorumları ve eserleriyle ilgi çektiği bilinmektedir. Hayatı ve çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, eserlerini inceleyebilir ve katkılarına göz atabilir.

Yenigün Haber Merkezi