Barış Arduç ve Gupse Özay, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katıldıktan sonra basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan çift, Arduç'a kızının kime benzediği sorusu yöneltilince, duygusal bir şekilde Özay'a olan aşkını dile getirdi ve "Benim karıma olan aşkımı anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Kızımın ona benzemesi benim için inanılmaz bir mutluluk kaynağı" dedi. Bu samimi açıklama karşısında Özay, gülümseyerek teşekkür etti.

Gupse Özay, doğum sonrası setlere ara vermiş ve düğün törenine koyu renkte uzun bir elbiseyle katılarak doğal saçlarını tercih etmiştir. Basın mensuplarıyla otelin önünde konuşan çift, bebekleriyle ilgili merak edilen soruları da yanıtlamıştır. Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusuna cevap verirken şöyle demiştir: "Bebek çok değişiyor. Kimi görsün 'aynı babası' der, başkası görür 'aynı annesi' der. Ben karıma aşığım, ona benzemesi benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Tek dileğim sağlıklı olması ve güzel bir geleceği olması."