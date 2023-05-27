Barış Akarsu'nun hayatını konu alan film, genç yaşta hayatını kaybeden başarılı şarkıcının kısa ama etkileyici yaşam öyküsünü izleyicilere aktarıyor. Film, Barış Akarsu'nun müzik kariyerinin yükselişi, hayran kitlesinin büyümesi ve ani ölümünün ardından bıraktığı boşluğu ele alıyor.

BARIŞ AKARSU’NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak 6 Ocak 1983 yılında doğdu, İstanbul'da yaşıyordu. Zeynep liseyi bitirdikten sonra üniversite için ''Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'' 2 yıllık İşletme bölümünde okumak üzere Zonguldak' a gitti. Bir süre sonra o sıralarda Karadeniz Ereğli'de canlı müzik yapan Barış Akarsu ile tanıştı. Zeynep Koçak Barış Akarsu ile Temmuz 2007’de geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti.

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