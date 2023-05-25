2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden rock müzik sanatçısı Barış Akarsu'nun hayatı film yapılmıştı. Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada’nın paylaştığı film geçen yıl gösterime girmiş ve çok beğenilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçının hayranları tarafından tam not alan film 25 Mayıs’ta Netflix’te gösterime girecek.

Barış Akarsu Yalancı Yarim Dizisi

‘Akademi Türkiye’ isimli şarkı yarışmasıyla ünlenen ve 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim dizi çekimi için bulunduğu Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Barış Akarsu'nun Hayatı Beyaz Perdede

Mert Dikmen’in yönetmenliğinde senaryosu Mert Dikmen ve Can Anar’a ait filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

Barış Akarsu Kimdir

Barış Akarsu (29 Haziran 1979 - 4 Temmuz 2007), Türk rock şarkıcısı ve oyuncusudur. 2004 yılında düzenlenen "Akademi Türkiye" yarışmasının birincisi olarak ün kazanmıştır. Akarsu, müzik kariyerine "Islak Islak" adlı albümüyle adım atmış ve birçok hit şarkıya imza atmıştır.

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da İzmir'in İzmir Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Barış Akarsu Altıntaş'tır. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış ve genç yaşta gitar çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasında birinci olarak büyük bir çıkış yapmıştır. Yarışmadan sonra müzik kariyerine odaklanan Akarsu, "Islak Islak" adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Albümdeki aynı adlı şarkısı büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Müzik kariyerinin yanı sıra Barış Akarsu, televizyon dizilerinde de rol almıştır. 2006 yılında "Yalancı Yarim" adlı dizide başrol oynamış ve oyunculuk yetenekleriyle de beğeni toplamıştır. Aynı zamanda 2007 yılında "Sınav" adlı sinema filminde de yer almıştır.

Ne yazık ki, Barış Akarsu'nun hayatı kısa süren bir trajediyle son bulmuştur. 4 Temmuz 2007'de Bodrum'da tatil yaparken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. 27 yaşındayken vefat eden Akarsu'nun ölümü, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden üzmüştür. Ancak müziği ve performansı hala hatırlanmakta ve sevenleri tarafından sevgiyle anılmaktadır.

"Barış Akarsu Merhaba" filmin fragmanı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi