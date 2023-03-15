Barış Akarsu (29 Haziran 1979, Bartın - 4 Temmuz 2007, Muğla), Türk şarkıcı ve oyuncudur. Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrendi. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yaptı. Yarışmada birinci olmasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımladı. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenledi.

Diskografi

Ana madde: Barış Akarsu diskografisi

2004: Islak Islak

Hatırası

Kendisinin hayat hikâyesini konu alan Barış Akarsu "Merhaba" filmi, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmiştir.

Ödülleri