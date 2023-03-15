Barış Akarsu (29 Haziran 1979, Bartın - 4 Temmuz 2007, Muğla), Türk şarkıcı ve oyuncudur. Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrendi. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yaptı. Yarışmada birinci olmasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımladı. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenledi.
Diskografi
Ana madde: Barış Akarsu diskografisi
- 2004: Islak Islak
Hatırası
Kendisinin hayat hikâyesini konu alan Barış Akarsu "Merhaba" filmi, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmiştir.
Ödülleri
- 2004: Akademi Türkiye Yarışması Birinciliği
- 2005: Olay FM 2005’in En İyileri - En iyi Çıkış Yapan Rock Sanatçısı
- 2005: Future Dergisi'nin Okullarda Yaptığı Anket - 2005 Yılının En Sevilen Rock Sanatçısı
- 2006: Turuncu Medya Grup Organizasyon Altın Nota Müzik Ödülleri - En İyi Pop-Rock Sanatçısı
- 2006: İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri - Cem Karaca Özel Ödülü
- 2006: USDER (Uluslararası Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Derneği) Yılın En İyileri Anketi - Rock Müzik Dalı Birinciliği
- 2006: Expo Kanal - Cem Karaca Özel Ödülü
- 2007: 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Rock Müzik Dalı Birinciliği
- 2008: FERSA 2007/2008 - En İyi Müzisyen