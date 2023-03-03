Hatalı diyet sonucu sağlıksız ve bilinçsiz bir şekilde kilo vermiş hastalarda ciddi kas kayıpları, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi vitamin eksiklikleri, bazen de yanlış besin alımı sonucu bulantı kusmalar gözlenebiliyor. Bu yüzden hastaların ameliyat sonrası bariatrik cerrahi diyetisyeninden destek almaları son derece önemlidir” dedi.

Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzm. Dyt. Hatice Sultan Kirişci, bariatrik cerrahi hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Kirişci, “Günümüzde obezite çok hızlı derecede ilerliyor ve insanlar bir çözüm yolu arıyor. Bariatrik cerrahi düşünen bireylerde ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beslenmenin düzenlenmesi, ameliyat kadar önemlidir” diye konuştu.

DOĞRU EK TAKVİYELER BERLİRLENMELİ

Diyetisyen desteğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kirişci, “Ameliyat sonrası ideal kilo hedefi olan kişilerin sağlıklı ve bilinçli kilo kayıplarını sağlamalarında, yanlış beslenme sonucu oluşabilecek komplikasyonları minimuma indirebilmek için, ameliyat sonrası alınması gereken doğru ek takviyeleri belirlemek amacıyla ameliyat sonrası diyetisyenden destek alınması son derece önemlidir. Şöyle ki, ameliyattan çıkan hastaların ilk soruları ‘Ne zaman ve ne kadar su içeceğiz? Ne zaman bir besin alabileceğiz?’ oluyor. Bu süreçte hastalar aslında diyetisyenin onlarla olması gerektiğini kendi sorularıyla belirtiyorlar. Hastalar ‘Bu besini yiyebilecek miyim, bunu yersem midem genişleyecek ve eski haline geri gelecek mi?’ gibi bir sürü soru yöneltiyorlar. İşte ameliyat süreci bittikten sonra yöneltilen tüm bu sorular diyetisyenleri ilgilendiren sorulardır” şeklinde konuştu.

KİMLERE UYGULANABİLİR?

Uzm. Dyt. Hatice Sultan Kirişci, bariatrik cerrahinin kimlere uygulanabileceğini şöyle sıraladı:

Boy Kilo İndeksi (BKİ) ( boy/ ( kg *kg)= sonucu 35 ve üstü olan kişiler.

BKİ 35 üstü olup daha önce sadece diyet tedavisi denemiş kişiler.

BKİ 35 üstü olup daha önce endokrinoloji eşliğinde farmakolojik ilaç desteği ile kilo vermeye çabalamış ama başarılı olamamış kişiler.

HASTALAR KURALLARA UYUM SAĞLAMALI

Ameliyat sonrası ilk andan itibaren doktor ve diyetisyen kontrollerine uyum sağlayan hastaların hayatlarında daha kolay uyum yakalayabildiklerini ifade eden Uzm. Dyt. Kirişci, “Ameliyat olmadan önce hastalara yaşayacaklarını, uygulamaları gereken prosedürleri çok detaylı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Hasta aslında ameliyata girmeden, nelerle karşılaşacağını bilerek karar verme aşamasına geçiyor. Bu süreçte zorlanmamaları için hastanın uyumu en kilit noktalardan biri haline geliyor. Doktor kontrollerini, ilaçlarını, diyetlerini, düzeni, sporunu aksatmayan hastalarda; ameliyat öncesi hastanın uyması gereken kurallara anlatılan şekilde uyduğu takdirde sıkıntı gözlenmiyor” açıklamasında bulundu.

CERRAHİ DİYETİSYENDEN DESTEK ALMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Ameliyat olmuş fakat hiçbir beslenme desteği almamış hastalarda zaman zaman zorluklarla karşı karşıya kalınabildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Kirişci, “Hatalı diyet sonucu sağlıksız ve bilinçsiz bir şekilde kilo vermiş hastalarda ciddi kas kayıpları, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi vitamin eksiklikleri, bazen de yanlış besin alımı sonucu bulantı kusmalar gözlenebiliyor. O yüzden hastaların ameliyat sonrası bariatrik cerrahi diyetisyeninden destek almaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI BESLENME

Ameliyat sonrası beslenme tarzının nasıl olması gerektiğinden bahseden Uzm. Dyt. Kirişci, “Artık yeni doğmuş bir bebek gibi her şeyi aşama aşama, tolere edildikçe ilerlemeliyiz. Bebek doğduğunda katı gıda hemen veremediğimiz gibi, yeni ameliyattan çıkmış hastaya katı gıda veremiyoruz. İlk 2 hafta sıvı, sonraki 2 hafta püre ve birinci aydan itibaren katı gıdaya geçiş şeklinde mide kapasitesine göre diyet listeleri düzenlenmeli. Kas kaybı yaşamamaları adı protein desteği önemli, vitamin eksikliği yaşanmaması için multivitamin desteği şarttır. Ameliyat dikişlerinin daha hızlı iyileşebilmesi ve deri saklamaları olmaması için kolojen desteği önemlidir. Unutmamalıyız ki, ameliyat sonrası amaç sadece kilo kaybı değil, sağlıklı bir şekilde vitamin eksikliği yaşamadan yağdan kayıp sağlanmasıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi