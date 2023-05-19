THY Euro Lig'de Final Four heyecanı devam ediyor. Barcelona, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacak. El Clasico TSİ 21:00'de başlayacak. Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Barcelona normal sezonda 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Katalan ekibi play-off'ta Zalgiris Kaunas'ı 3-0 yenmeyi başardı.

Barcelona, ​​Jasikevicius yönetiminde üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı. 2021 finalinde Efes'e mağlup olan Barça, geçen sezon Real Madrid'e yarı finalde elenmişti.

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Sarunas Jasikevicius, kulübünün 13 yıllık şampiyonluğunu memleketinde bitirmek istiyor.

Real Madrid'in önü

Real Madrid 23 normal sezon galibiyetiyle 3. sırada yer alıyor. Plato Whites, çalkantılı bir play-off serisinde Partizan'ı 3-2 eledi.

Chus (Cus) Mateo'nun takımı 2-0 yenilerek seriyi kazanmayı başardı. Real Madrid geçen sezon finalde Anadolu Efes'e yenildi.

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İspanyol ekibi, 2018 finalinde Fenerbahçe Beko'yu yenerek son şampiyonluğunu elde etti.

Real Madrid'de cezalı Guerschon (Gerşon) Yabusele ve sakatlığı bulunan Vincent Poirier (Vensan Fuarie) Final Four'da forma giyemeyecek.

TRT SPOR'da dev maç

Barcelona - Real Madrid derbisi 21'de başlayacak. Dev maç TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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Kazanan takımlar Pazar akşamı saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak. Kaybedenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Final Four, Kaunas'taki Zalgirio Arena'da oynanacak.

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Yarı finalin ikinci maçında iki dev kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak 'El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid finale çıkma mücadelesi verecek.

Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

El Clasico, TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayımlanacak.

THY EuroLeague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:

19 Mayıs Cuma

18.00 Olympiakos - Monaco

21.00 Barcelona - Real Madrid

21 Mayıs Pazar

17.00 Üçüncülük Müsabakası

20.00 Final Müsabakası

Barcelona 0-0 Real Madrid maçı Canlı Skor