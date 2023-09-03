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Faslı güzel oyuncu İman Casablanca geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş yaparken görülen ve güzelliği kadar Barbie kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Casablanca, muhabirleri geri çevirmeyerek poz vermesinin ardından ayaküstü soruları yanıtladı.

Güzel oyuncu, “Şuan yaz tatilindeyim. Önümüzdeki dönem için senaryolar okuyorum. Umarım çok farklı bir karakterle seyirci karşısında olurum" dedi. Dünyanın farklı yerlerinde eğitim alan güzel oyuncu “Başarı tesadüf değildir. Bir amacın varsa çok çalışmak gerekir. Ben de kendi yolumda çok çalışıyorum ve eğitimler aliyorum. Umarım önümüzdeki dönemde güzel bir işle ekranda olurum” dedi.