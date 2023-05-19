Barbaros Hayreddin: Padişahın Fermanı dizisindeki karakterler kimlerdir? TRT 1'de her cuma ekrana gelen Barbaros Hayreddin Sultan Fermanı dizisinin oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Merak edilen karakterlerden biri de Andrea Doria oldu. Peki Barbaros Hayreddin Andrea Doria kimdir? Barbaros Hayreddin: Ferman Andrea Doria'yı kim oynuyor? Timur Acar kimdir? Detaylar burada...

Barbaros Hayreddin: Padişahlar Fermanı dizisinde Andrea Doria'yı kimin canlandırdığını merak ediyoruz. Peki Barbaros Hayreddin Andrea Doria kimdir? Barbaros Hayreddin: Ferman Amiral Andrea Doria'yı kim oynuyor?

Gerçek Tarihte Andrea Doria Kimdir?

Andrea Doria (30 Kasım 1466 - 25 Kasım 1560) Cenevizli bir amiral ve condottieri idi. 1538 Preveze Savaşı'nda Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'na karşı savaşan İttifak Donanması'na komuta etti. Andrea Doria'nın bağlı olduğu Ceneviz Cumhuriyeti, önce Fransa Krallığı, ardından Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Fransız ordusuna giren Doria, 1524'te Marsilya'nın kurtuluşuna general rütbesiyle katıldı. Cenova'yı Fransız hakimiyetine sokmaya çalışsa da Fransız idaresini tasvip etmedi. Condottieri sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte V. Karl'ın hizmetine girdi.

İmparatorluk Donanması'nda Amiral rütbesi ile oldukça başarılı olan Doria, Osmanlı Devleti'ne karşı birçok sefere katılarak Koron ve Patras'ı ele geçirdi. 1535 yılında Tunus'un fethine katıldı. Şubat 1538'de Papa III. Paulus komutasındaki Kutsal İttifak Donanmasına komuta eder. Papalık, İspanya, Cermen, Venedik ve Malta Roma şövalyeleri, Eylül 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması tarafından Preveze Savaşı'nda yenildiler. Doria, 1541'de Charles V'in başarısız Cezayir seferine katıldı. İmparator beş yıl daha. İlerlemiş yaşına rağmen oldukça atak ve başarılıydı.

1544'te Crépy Antlaşması ile sona eren İtalyan Savaşları'ndan sonra Doria, emeklilik günlerini geçirmek için kendini izole etmeyi umuyordu. Ancak, büyük servetinin ve varisi Giannettino Doria'nın gururlu siyaseti nedeniyle birçok düşman kazanır. 1547'de aileye karşı Fieschi komplosu düzenlendi. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da Giannettino öldürülür. Doria, darbe bahanesiyle darbecilere yardım eden soylu ailelerden olanları tasfiye ederek gücünü Parma ve Piacenza'ya kadar genişletiyor. Cenova'daki benzer darbelere rağmen iktidardan vazgeçmeyen Doria, İmparator'un şehrin merkezine müstahkem bir kale yapılması ve İspanyol askerlerinin barınması yönündeki teklifini sürekli reddederek şehrin bağımsızlığını korumaya çalışır. 1550 yılında 84 yaşında Cezayirli korsanlara karşı sefere çıktı. Turgut Reis, 1552'de Ponza Meydan Muharebesi'nde Andrea Doria komutasındaki İspanyol-İtalyan donanmasını bozguna uğrattı. İspanya ile Fransa arasında yeniden savaş çıkınca ve Fransızlar 1553'te Korsika'yı alınca Cenevizli komutan yeniden göreve çağrıldı. 1553 ile 1555 yılları arasında adada başarılı bir şekilde savaştı. 1555'te temelli olarak Cenova'ya döndü. Yeğeninin oğlu Giovanni Andrea Doria da kendisi gibi Cezayir'e saldırsa da komutasındaki Osmanlı donanmasına yenildi.

Timur Acar Kimdir, Kaç Yaşında?

Timur Acar 22 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Münih'te doğdu. Çocukluğu Almanya'da geçen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine taşınmıştır. Gürcü asıllı olan ailesinin kökeni Artvin'e dayanmaktadır. Moda Sahnesi'nin kurucularındandır. 1999 yılında tiyatroya ilgi duymaya başladı ve 9 Eylül Üniversitesi'nde okudu. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde rol alarak ün kazanmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini oynamış ve 2. sezon sonunda diziden ayrılmıştır. Oyunculuğun yanı sıra asıl hobisi olan müzikle de ilgileniyor. 2007 yılında evlenen sanatçı, 2009 yılında boşandı. Temmuz 2016'da Eda Özerkan ile evlendi.