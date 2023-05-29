Kripto para piyasalarına ilişkin olumlu beklentiler ekosistemdeki yatırımcıların gelecekteki yatırım stratejilerini de şekillendiriyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemde oldukça popüler olan NFT’lerin de kriptoların yükselişiyle birlikte yeni bir ivme yakalayabileceği düşünülüyor. Global kripto para borsası Mamoru Türkiye Ülke Müdürü Baran Yıldırım, konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Dünya genelindeki kripto para yatırımcılarının boğa sezonu beklentisi devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden birçok kullanıcı da kripto paraların muhtemel yükseliş dönemine yönelik analizleri incelemeyi sürdürüyor. Öte yandan buradaki yükselişle beraber NFT piyasasında da ciddi bir yukarı yönlü hareket bekleniyor. Global kripto para borsası Mamoru Türkiye Ülke Müdürü Baran Yıldırım, NFT’lerin önümüzdeki dönemde izleyeceği muhtemel seyre dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Geçtiğimiz boğa döneminde kripto paralar tarihi zirvelerini yaşarken NFT piyasası da bu trende eşlik etmişti. Özellikle sanat camiasından birçok önemli ismin de NFT ürünlerini piyasaya sunması, insanların bu alana olan ilgisini epey artırmıştı. Ancak akabinde kripto para piyasalarının ayı sezonuna girmesiyle beraber NFT piyasalarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Bu dönemde yatırım amacıyla girenlerin büyük çoğunluğunun piyasadan ayrılmasıyla beraber NFT fiyatlarında da önemli bir geri çekilme görüldü. Bu gelişmelerin ardından ayı sezonu boyunca NFT’lere olan ilginin bir hayli düştüğüne şahit olduk.

“NFT’ler Metaverse’te sıklıkla karşımıza çıkacak”

NFT piyasaları bugün her ne kadar bir yatırım alanı olarak görülse de temelde yatan teknolojik değer, gelecekte hayatımızın farklı alanlarında NFT’den faydalanacağımıza işaret ediyor. Bugün özellikle sanat eserlerinin dijitalleştirilmesinde ve koleksiyona dönüştürülmesinde kullanılan bu teknoloji, oyun sektöründe de oyun içi öğelerin benzersiz ve takip edilebilir bir şekilde sunulmasını sağlayabiliyor. İlerleyen dönemde müzik eserlerinin, albümlerin, sanatçı haklarının veya konser biletlerinin temsiline olanak tanıması beklenen NFT’ler, eğitim sertifikalarının ve diplomaların oluşturulması ile Metaverse’te gerçekleştirilecek sanal mülklerin alım satımında da sıklıkla karşımıza çıkacak.

NFT’ler aynı kripto paralar gibi güçlü bir altyapıya sahip olan ve gelecekte birçok alanda sıklıkla karşılaşacağımız dijital varlıklardır. Dolayısıyla günümüzdeki değerlemesi dış faktörlerden sık sık etkilense de ilerleyen süreçte kullanım oranları arttığında daha sağlıklı ve yatırımcısını mutlu eden bir yapıya kavuşacaktır.

“Yüksek getirilerin ardından yatırımcı sayısında ve ilgide ciddi bir artış yaşanıyor”

Yalnızca kripto paralarda değil, finansal yatırım araçlarının büyük çoğunluğunda, yüksek getirilerin ardından yatırımcı sayısında ve ilgide ciddi bir artış yaşanıyor. Pandemi döneminde kripto para piyasalarında yaşanan yükseliş trendinde de birçok insanın piyasaya dahil olduğunu gördük. Elde edilen getirilerin ardından, risk almaktan çok fazla kaçınmayan bu yeni yatırımcı kitlesi yeni keşifler yapmak için NFT piyasalarına kaymaya başladı ve böylece NFT fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı. Bugün geldiğimiz noktada ise kripto para piyasalarının ayı sezonundan çıkmasının ardından toparlanma evresinde olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz trendin devam ettiği ve yıl sonuna doğru da Fed’in gerçekleştirmesi beklenen faiz indirimlerinin bu trendi desteklediği senaryoda, NFT piyasalarının tekrardan eski günlerine döneceğini söylemek yanlış olmaz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ