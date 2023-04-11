İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 2023 araştırması hız kazandı. Mart ayında başlayan ilkbahar yağmurları, Nisan ayında da süratle devam ediyor ve bu hafta boyunca yağmur yağacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporuyla belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırmasıyla megakentin su sorunu devam ediyor mu yoksa sorun çözüldü mü merak edilmekte. İstanbul Baraj doluluk oranları 11 Nisan 2023 tarihli veriler, İSKİ tarafından paylaşıldı.

11 Nisan 2023 tarihine geldiğimizde su doluluk oranı 41.51 olarak resmi kayıtlara geçerken, bundan tam 10 yıl önce barajların doluluk oranı yüzde 91.53 seviyesindeydi. 2015 yılında 96.68 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 41.51 seviyesinde.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

2013: 91.53

2014: 33.48

2015: 96.68

2016: 87.12

2017: 87.94

2018: 91.13

2019: 92.77

2020: 70.31

2021: 79.37

2022: 88.32

2023: 41.51

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