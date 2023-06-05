Bankalar Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kredi kampanyalarını artırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz ile ihtiyaç kredisi veriyor? Aylık taksit ve toplam ödeme miktarı ne olacak? İhtiyaç kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

50.000 TL İle 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING Bank

Faiz Oranı: %1.69

Aylık Taksit: 4.760.71 TL

Toplam Ödeme: 57.378,52 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2.33

Aylık Taksit: 4.996,90 TL

Toplam Ödeme: 60.237,80 TL

TEB (3 Ay Ertelemeli)

Faiz Oranı: %1.99

Aylık Taksit: 4.870,67 TL

Toplam Ödeme: 58.698,04 TL

Anadolubank (Dosya Masrafsız)

Faiz Oranı: %2.29

Aylık Taksit: 4.981,96 TL

Toplam Ödeme: 59.783,52 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %2.48

Aylık Taksit: 5.053,14 TL

Toplam Ödeme: 60.887,68 TL

Garanti BBVA (Yaz Kredisi)

Faiz Oranı: %2.56

Aylık Taksit: 5.083,26 TL

Toplam Ödeme: 61.249,12 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %2.70

Aylık Taksit: 5.136,21 TL

Toplam Ödeme: 61.884,52 TL

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli)

Faiz Oranı: %3.29

Aylık Taksit: 5.362 ,44 TL

Toplam Ödeme: 64.599 ,28 TL

Vakıf Katılım

Kar Payı Oranı: %2.09

Aylık Taksit: 4.907 ,62 TL

Toplam Ödeme: 59.141 ,44 TL

Alternatif Bank (Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %2.50

Aylık Taksit: 5.060,66 TL

Toplam Ödeme: 60.977,92 TL

100.000 TL İle 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

TEB (3 Ay Ertelemeli)

Faiz Oranı: %1.99

Aylık Taksit: 5.583,56 TL

Toplam Ödeme: 134.505,44 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4.41

Aylık Taksit: 7.612,59 TL

Toplam Ödeme: 183.252,16 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %2.95

Aylık Taksit: 6.350,53 TL

Toplam Ödeme: 152.912,72 TL

Garanti BBVA (Yaz Kredisi)

Faiz Oranı: %4.50

Aylık Taksit: 7.693,94 TL

Toplam Ödeme: 185.154,56 TL

ING (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %2.89

Aylık Taksit: 6.301,08 TL

Toplam Ödeme: 151.725,92 TL

Vakıf Katılım

Kar Payı Oranı: %2.99

Aylık Taksit: 6.383,61 TL

Toplam Ödeme: 153.706,64 TL

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