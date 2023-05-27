Bankaların güncel ihtiyaç konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi için faiz oranları ne kadar? Tüm bu bilgileri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

50.000 TL kredi, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Aylık Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit Tutarı

5.132,41 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı

61.588,99 TL

ING Bank İhtiyaç Kredisi

50.000 TL kredi, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit Tutarı

4.806 TL

Toplam Ödeme

57.936 TL

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%2,10

Aylık Taksit Tutarı

4.880 TL

Toplam Ödeme

58.563 TL

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%2,50

Aylık Taksit Tutarı

5.023 TL

Toplam Ödeme

60.540 TL

HALKBANK İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit Tutarı

4.824 TL

Toplam Ödeme

58.147 TL

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%2,14

Aylık Taksit Tutarı

4.894 TL

Toplam Ödeme

58.996 TL

AKBANK Hızlı İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%2,73

Aylık Taksit Tutarı

5.106 TL

Toplam Ödeme

61.550 TL

TEB İhtiyaç Kredisi

50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit Tutarı

5.483 TL

Toplam Ödeme

66.062 TL

TAŞIT KREDİSİ

AKBANK Taşıt Kredisi

100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:

Faiz Oranı

%4,79

Aylık Taksit Tutarı

11.919,53 TL

Toplam Ödeme

143.584 TL

Halkbank Taşıt Kredisi

100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit Tutarı

9.449 TL

Toplam Ödeme

113.904 TL

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit Tutarı

9.449 TL

Toplam Ödeme

113.904 TL

Garanti BBVA Taşıt Kredisi

100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:

Faiz Oranı

%5,00

Aylık Taksit Tutarı

12.091,72 TL

Toplam Ödeme

145.601 TL

alBaraka Taşıt Kredisi

100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:

Kar Payı

%2,35

Aylık Taksit Tutarı

10.008,76 TL

Toplam Ödeme

120.655TL

KUVEYT TÜRK Taşıt Kredisi

Kar Payı

%2,99

Aylık Taksit Tutarı

10.493,56 TL

Toplam Ödeme

126.473TL

Konut Kredisi

AKBANK Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%3,20

Aylık Taksit Tutarı

16.373,75 TL

Toplam Ödeme

1.972.976 TL

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%3,20

Aylık Taksit Tutarı

16.373,75 TL

Toplam Ödeme

1.972.976 TL

ING Bank Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%2,59

Aylık Taksit Tutarı

13.581,46 TL

Toplam Ödeme

1.636.142 TL

Vakıf Katılım Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Kar Payı

%2,89

Aylık Taksit Tutarı

14.939,27 TL

Toplam Ödeme

1.796.420 TL

Halkbank Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%1,20

Aylık Taksit Tutarı

7.884,02 TL

Toplam Ödeme

952.782 TL

QNB Finansbank Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%2,73

Aylık Taksit Tutarı

14.210,98 TL

Toplam Ödeme

1.711.809 TL

DenizBank Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%2,99

Aylık Taksit Tutarı

15.398,83 TL

Toplam Ödeme

1.853.639 TL

Şekerbank Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%3,60

Aylık Taksit Tutarı

18.262,05 TL

Toplam Ödeme

2.196.646 TL

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi

500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:

Faiz Oranı

%3,59

Aylık Taksit Tutarı

18.214,41 TL

Toplam Ödeme

2.192.431 TL

YENİGÜN HABER MERKEZİ