Bankaların güncel ihtiyaç konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi için faiz oranları ne kadar? Tüm bu bilgileri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...
İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
50.000 TL kredi, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Aylık Faiz Oranı
%2,69
Aylık Taksit Tutarı
5.132,41 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı
61.588,99 TL
ING Bank İhtiyaç Kredisi
50.000 TL kredi, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%1,89
Aylık Taksit Tutarı
4.806 TL
Toplam Ödeme
57.936 TL
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%2,10
Aylık Taksit Tutarı
4.880 TL
Toplam Ödeme
58.563 TL
Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%2,50
Aylık Taksit Tutarı
5.023 TL
Toplam Ödeme
60.540 TL
HALKBANK İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%1,94
Aylık Taksit Tutarı
4.824 TL
Toplam Ödeme
58.147 TL
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%2,14
Aylık Taksit Tutarı
4.894 TL
Toplam Ödeme
58.996 TL
AKBANK Hızlı İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%2,73
Aylık Taksit Tutarı
5.106 TL
Toplam Ödeme
61.550 TL
TEB İhtiyaç Kredisi
50.000 TL ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:
Faiz Oranı
%3,75
Aylık Taksit Tutarı
5.483 TL
Toplam Ödeme
66.062 TL
TAŞIT KREDİSİ
AKBANK Taşıt Kredisi
100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:
Faiz Oranı
%4,79
Aylık Taksit Tutarı
11.919,53 TL
Toplam Ödeme
143.584 TL
Halkbank Taşıt Kredisi
100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit Tutarı
9.449 TL
Toplam Ödeme
113.904 TL
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit Tutarı
9.449 TL
Toplam Ödeme
113.904 TL
Garanti BBVA Taşıt Kredisi
100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:
Faiz Oranı
%5,00
Aylık Taksit Tutarı
12.091,72 TL
Toplam Ödeme
145.601 TL
alBaraka Taşıt Kredisi
100.000 TL ile 12 ay vadeli taşıt kredisi:
Kar Payı
%2,35
Aylık Taksit Tutarı
10.008,76 TL
Toplam Ödeme
120.655TL
KUVEYT TÜRK Taşıt Kredisi
Kar Payı
%2,99
Aylık Taksit Tutarı
10.493,56 TL
Toplam Ödeme
126.473TL
Konut Kredisi
AKBANK Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%3,20
Aylık Taksit Tutarı
16.373,75 TL
Toplam Ödeme
1.972.976 TL
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%3,20
Aylık Taksit Tutarı
16.373,75 TL
Toplam Ödeme
1.972.976 TL
ING Bank Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%2,59
Aylık Taksit Tutarı
13.581,46 TL
Toplam Ödeme
1.636.142 TL
Vakıf Katılım Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Kar Payı
%2,89
Aylık Taksit Tutarı
14.939,27 TL
Toplam Ödeme
1.796.420 TL
Halkbank Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%1,20
Aylık Taksit Tutarı
7.884,02 TL
Toplam Ödeme
952.782 TL
QNB Finansbank Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%2,73
Aylık Taksit Tutarı
14.210,98 TL
Toplam Ödeme
1.711.809 TL
DenizBank Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%2,99
Aylık Taksit Tutarı
15.398,83 TL
Toplam Ödeme
1.853.639 TL
Şekerbank Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%3,60
Aylık Taksit Tutarı
18.262,05 TL
Toplam Ödeme
2.196.646 TL
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi:
Faiz Oranı
%3,59
Aylık Taksit Tutarı
18.214,41 TL
Toplam Ödeme
2.192.431 TL
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