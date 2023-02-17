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Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler ekte sunulmuştur.

Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

Çalışmalar sayesinde, 10 Şubat Cuma günü ve 16 Şubat Perşembe tarihleri arasında, 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

Mobil Şubeler: Bölgede 16 Şubat itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir.

*** Elazığ iline ait veriler 17 Şubat 2023 tarihinden itibaren toplanacaktır.

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

Fiziki olarak hizmet veren şube sayısı

Şube: Bölgede şube sayısı 16 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 870’dir. Fiziki olarak hizmet sunulan şube sayısı ise 448 olmuştur.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesinde faaliyet gösteren banka ların şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.