Bu duyurunun amacı, deprem bölgesinde faaliyet gösteren bankaların şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.
Şube: Bölgede şube sayısı 16 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 870’dir. Fiziki olarak hizmet sunulan şube sayısı ise 448 olmuştur.
ATM: Bölgedeki 4.131 ATM’nin 2.977’sinden hizmet sunulmaktadır.
Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (2023)
|
Toplam şube sayısı**
|
Fiziki olarak hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
10 Şubat
|
863
|
236
|
221
|
4.133
|
2.768
|
27
|
0
|
0
|
16 Şubat
|
870
|
448
|
193
|
4.131
|
2.977
|
41
|
4
|
16
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.
*** Elazığ iline ait veriler 17 Şubat 2023 tarihinden itibaren toplanacaktır.
Mobil Şubeler: Bölgede 16 Şubat itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir.
Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır.
Çalışmalar sayesinde, 10 Şubat Cuma günü ve 16 Şubat Perşembe tarihleri arasında, 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir.
Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.
Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler ekte sunulmuştur.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi