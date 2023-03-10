Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 9 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.
Şube: 911 şubeden 619’u hizmet vermektedir.
ATM: 4.213 ATM’nin 3.421’i aktiftir.
Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları*
|
Toplam şube sayısı**
|
Yerinde hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
17 Şubat
|
916
|
509
|
177
|
4.345
|
3.258
|
43
|
6
|
16
|
23 Şubat
|
912
|
573
|
146
|
4.326
|
3.358
|
49
|
34
|
29
|
2 Mart
|
910
|
603
|
141
|
4.267
|
3.352
|
69
|
44
|
25
|
9 Mart
|
911
|
619
|
89
|
4.213
|
3.421
|
71
|
53
|
27
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.
Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 71 mobil şube ve 53 konteyner şube hizmet vermektedir.
Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 27 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.
Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 2 Mart - 9 Mart arasında toplam 16 şube, 2 mobil şube, 9 konteyner şube, 69 ATM ve 2 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir.
Son Üç Hafta: 17 Şubat - 9 Mart arasında ise toplam 110 şube, 163 ATM ve 86 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.
Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.
Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi