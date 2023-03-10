Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 9 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır. 

Şube: 911 şubeden 619’u hizmet vermektedir. 

ATM: 4.213 ATM’nin 3.421’i aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* 

Toplam şube sayısı**

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

17 Şubat

916

509

177

4.345

3.258

43

6

16

23 Şubat

912

573

146

4.326

3.358

49

34

29

2 Mart

910

603

141

4.267

3.352

69

44

25

9 Mart

911

619

89

4.213

3.421

71

53

27

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

 

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 71 mobil şube ve 53 konteyner şube hizmet vermektedir. 

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 27 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.  

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 2 Mart - 9 Mart arasında toplam 16 şube, 2 mobil şube, 9 konteyner şube, 69 ATM ve 2 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. 

Son Üç Hafta: 17 Şubat - 9 Mart arasında ise toplam 110 şube, 163 ATM ve 86 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır. 

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve  kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi