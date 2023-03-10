Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 9 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 911 şubeden 619’u hizmet vermektedir.

ATM: 4.213 ATM’nin 3.421’i aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları*

Toplam şube sayısı** Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı 17 Şubat 916 509 177 4.345 3.258 43 6 16 23 Şubat 912 573 146 4.326 3.358 49 34 29 2 Mart 910 603 141 4.267 3.352 69 44 25 9 Mart 911 619 89 4.213 3.421 71 53 27

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 71 mobil şube ve 53 konteyner şube hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 27 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 2 Mart - 9 Mart arasında toplam 16 şube, 2 mobil şube, 9 konteyner şube, 69 ATM ve 2 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Son Üç Hafta: 17 Şubat - 9 Mart arasında ise toplam 110 şube, 163 ATM ve 86 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi