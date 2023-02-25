Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp " BDDK'nın konut kredilerinde aldığı yeni kredilendirme kararı son 1 buçuk yıldır durma noktasına gelen konut kredileri için çok doğru bir karar olmakla birlikte enflasyonla hızla yükselen ve ardındanda en son 8,5 a inen para piyayası kararındaki faizin yine BDDK tarafından bankalara konut kredisinde de uygulanmasının ilerlekesi gerekİran. Bu olmadıkça şu an bir kaç özel bankadan aylık 2 yıllık 25 civarında bir faiz ile bu krediyi alabiliyorsunuz ama ödemesi çok yüksek. Bu bankalar belki de bu kredilendirme kararının ardından bu faizleri bile yükseltebilirler. Kamu tarafında ise bildiğim kadarıyla daha makul yani 1.30-1.50 yani yıllık 15-18 daha makul konut kredisi faiz oranları olmasına rağmen orada da alınabilecek kredi tutarı maalesef 250-300 bin TL ile sınırlı…

Burada belki kanun koyucunun ya da BDDK nın ortak bir çözüm bularak faizlerde ve kredi tutarında da tüketiciye yada konut kredisi müşterisine erişilebilecek faiz ve limitlerin sağlanması için bankalarla görüşmesi bir ortak yol bulması gerekecektir düşüncesindeyim. Konu tam olarak böyle piyasada aslında

fakat serbest piyasa ekonomisi olduğu için sanırım bankalar bu konuda büyümek ya da risk almak istemeyen faizi indirmiyor ya da limiti kısarak erişimi mümkün kılmıyor. Bu şekilde açıklanan ama uygulanamayan kredi oranları piyasada yüksek olan satış rakamlarının daha fazla yükselmesine sebep olacaktır."

Kredi limitleri güncel oranlarla arttırıldı ancak uygulanamayan banka kredileriyle karşı karşıyayız…

Yeni kredi oranlarıyla bankalara gittiğiniz zaman eğer devlet bankasına gittiyseniz; 250-300 bin TL kredi kullanabileceğinizi öğreniyorsunuz..

Özel bankalarda ise durum daha vahim! Kredi kullandırabilmek için henüz resmi yazının kendilerine ulaşmadığını söylüyorlar veya kredi şartlarını yerine getirseniz bile kredinizin onaylanmadığı şekilinde cevap alıyorsunuz..

Yıllık yüzde 30-32 faiz ile verilecek kredinin ödeme tablosu oldukça ağır birçok vatandaşımızın bu ödeme koşullarını sağlayabilmesi pek de mümkün değil.

Burada belki kanun koyucunun ya da BDDK' nın ortak bir çözüm bularak faizlerde ve kredi tutarında da tüketiciye yada konut kredisi müşterisine erişilebilecek faiz ve limitlerin sağlanması için bankalarla görüşmesi bir ortak yol bulması gerekecektir.

Faizlerin yüzde 1'in artında olması alım gücünü destekler, yine vade sınırı 15 yıl olmalı ki düşük taksitle ödemeler yapılabilsin

Yurtdışında da bir çok ülkede uygulanan düşük faizli vade süresi uzun mortgage kredilerine ihtiyacımız var…

Özellikle özel bankaların bu konuda büyümek ya da risk almak istememesinin (faizi indirmemeleri ya da limiti kısarak erişimi mümkün kılmamaları) önüne geçilmesi ve çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum…

Bu şekilde açıklanan ama uygulanamayan kredi oranları piyasada yüksek olan satış rakamlarının daha fazla yükselmesine sebep olacaktır." dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi