Sevgi Demir Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: "12 yılı bankacılık olmak üzere 15 yıl kurumsal hayatta yer aldım. Başarılı bir bankacı iken üretim yapamamaktan mutsuzdum ve daha fazla yıpranmamak için istifa edip arıcılık işine başladım.

BALA KADIN ELİ DEĞDİ

Kadınlar her zaman üretim sahasında olmalı. Doğaya olan tutkum, çocukluktan gelen arı sevdası ile harmanlanınca ata mesleği olan arıcılığa dönüş yaptım. Bendisbal markasını kurdum tamamamen doğal ve organik bal üretmeye başlam. Doğallıktan ve kaliteden taviz vermeden pergadan polene, propolisten doğal bala bir çok arı ürününü üretmekteyim."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi