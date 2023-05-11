Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Mayıs itibarıyla 82 milyar 36 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 889 milyar 16 milyon liradan 8 trilyon 971 milyar 53 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 93 milyar 66 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,90 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 440 milyar 429 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 328 milyar 678 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Mayıs itibarıyla 8 milyar 746 milyon lira artışla 1 trilyon 328 milyar 678 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 415 milyar 35 milyon lirası konut, 75 milyar 211 milyon lirası taşıt ve 838 milyar 431 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 669 milyon lira artarak 1 trilyon 103 milyar 188 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 13 milyar 599 milyon lira artarak 644 milyar 88 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 340 milyar 736 milyon lirası taksitli, 303 milyar 352 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 640 milyon lira azalarak 169 milyar 549 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 502 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 23 milyon lira artışla 1 trilyon 935 milyar 236 milyon lira oldu.

Kaynak: AA