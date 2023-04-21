Bandırma’da yaşan özel birey ve aileleri Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında buluştu. Programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile dernek temsilcileri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı konuşmada, “Bir ve beraber yaşıyoruz,” vurgusunda bulunarak, “Yerel yönetim olarak her zaman özel bireylerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Bandırma’nın büyük bir aile olduğunun altını çizerek konuşmasına devam eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Bandırma’da özel gereksinimli bireylerimizin yararına açılmış çok güzel derneklerimiz var ve biz de bu derneklerle uyum içinde çalışıyoruz. Kentimizde hep birlikte el ele, kol kola birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Biz de hizmet ve çalışmalarımızı özel gereksinimli bireylerimizi nasıl daha fazla rahat ettirebiliriz diye düşünerek tasarlıyor, hayata geçiriyoruz. Gündüz bakım evlerimize, destek eğitim kurs merkezimize, engelsiz yaşam kampımıza ve yaptığımız yollarımıza, kaldırımlarımıza kadar ne kadar hizmet ve proje üretirsek üretelim tüm bireylerimizin daha rahat bir hayat sürmeleri noktasında planlıyoruz. İlk önceliğimiz bu oluyor ve bunu bir aile olarak hep birlikte yapıyoruz.

Tatlısu’da atıl bir arazimiz vardı. Bu araziyi nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Özel gereksinimli bireylerimizin uygun şatlarda tatillerini yapabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar planlanan, denize sıfır bir yaşam alanı konumundaki Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampımızı, 10 adet bungalov ve kullanım alanlarıyla, restoranıyla, kafesiyle, plajı ve sahil donatılarıyla hayata geçirdik. İlk misafirlerimizi de bu yaz ağırladık. Ücretsiz olarak diledikleri gibi tatillerini yaptılar. Bu süreçte eksiklerimizi de gördük ve giderdik. Bu yaz misafirlerimizi tekrar ağırlayacağız. Özel gereksinimli bireylerimizle bütünleşip içinde bulunduğumuz şehirde mutlu bir şekilde yaşamak çok keyifli.

Önümüz bayram. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum,” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ