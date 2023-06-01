Bandırma Belediyesi’nin tescilli markası BANSÜT adıyla, 3 yıl önce bugün Dünya Süt Günü’nde başlatılan ücretsiz süt dağıtımı kampanyası kapsamında binlerce çocuğa sağlıklı ve güvenilir süt ulaştırılmaya devam ediliyor.

Bilindiği gibi her yıl 1 Haziran’da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından sütün küresel bir gıda olarak öneminin anlaşılması ve kabul edilmesi adına ilan edilen “Dünya Süt Günü” kutlanıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bundan tam 3 yıl önce Dünya Süt Günü’nde örnek olacak bir proje başlatmış ve ilçede yaşayan çocuklara ücretsiz süt dağıtımına başlanmıştı. Bandırma Belediyesi’nin tescilli markası olan BANSÜT adıyla bugün tam 1400 çocuğa her ay süt dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un önderliğinde, “Sağlıklı Çocuklar, Güçlü Nesiller” sloganıyla hayata geçirilen ve 2-4 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz süt dağıtımını hedefleyen proje kapsamında aylık 6 bin litre süt dağıtımına ulaşıldı. Böylece geçtiğimiz 3 yıldan bugüne dek 216 bin litre süt dağıtılmış oldu.

Diğer yandan ise kampanyadan faydalanmak isteyenler için başvuruların devam ettiği belirtildi. Bandırma Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Sütün iyiliği ve bereketi BANSÜT ile Bandırmalı çocuklara ulaşmaya devam edecek. BALIKESİR (İGFA)