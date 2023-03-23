İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi mezunu olan Ahmet Yağlıcıoğlu, profesyonel kariyerine 2008 yılında Johnson Wax Türkiye şirketinde Marka Müdür Yardımcısı olarak adım attı. Ardından HENKEL Türkiye’de Bölgesel Marka Müdürü pozisyonuyla MENAT bölgesinden sorumlu olarak pazarlama faaliyetlerini yürüttü. 2011 yılında Yıldız Holding çatısı altında Türkiye pazarına giriş yapan Caribou Coffee markasının pazara giriş süreçlerini ve tüm iletişim faaliyetlerini yöneten Yağlıcıoğlu, holding içinde transfer edilerek İçim Süt ve Sütlü Ürünler kategorisinde Grup Marka Müdürü olarak görev yaptı. Yağlıcıoğlu, Balparmak’a CMO olarak atanmadan önce Defacto’da Global Pazarlama Direktörü olarak markanın 25 ülkedeki tüm pazarlama stratejilerini yönetiyordu. Global Marka Yönetimi, Perakende Pazarlaması, Omnichannel Marketing ve Digital Transformasyon süreçlerinde uzmanlaşan Yağlıcıoğlu, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Ülkemizin en değerli markalarından biri olan Balparmak’ta çalışmaya başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yağlıcıoğlu, “Kariyer yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Dünyanın ve yaşamın devamı için her zaman çok önemli olduğuna inandığım bir gıdanın, balın pazarlama iletişimi ve marka stratejisini yöneteceğim. Yeniden marka tarafında olmak ve güzel bir hikayeye başlamak heyecan verici" dedi.