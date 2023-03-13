Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde konteyner kentler kurmak için seferberlik çağrısında bulundu. Depremin ilk gününden itibaren resmi kurum ve kuruluşların açtığı yardım kampanyalarına ayni ve nakdi desteklerini sürdüren Balparmak, konteyner çağrısına da yanıt vererek Hatay’a içinde iki odası, duş, tuvalet ve mutfağı bulunan konteyner gönderdi.

Depremin hemen ardından AFAD’a nakdi yardımda bulunan Balparmak, daha sonra elektrikli soba, battaniye gibi temel acil ihtiyaçları da deprem bölgelerine ulaştırdı. Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve AFAD işbirliğinde organize edilen toplama merkezlerine gelen yardımların gönderime hazırlanması için gönüllü Balparmak çalışanlarıyla işgücü desteği de sağlayan Balparmak, depremzedelerin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda balın yanı sıra hijyen kolilerini deprem Yyrdım tırı ile bölgeye gönderdi. Balparmak ve Çekmeköy Sanayici Ve İş Adamları Derneği, AFAD işbirliğiyle, Hatay’a giderek çadırkentlerdeki çocuklara oyuncak ve bal dağıtımı gerçekleştidi.

Çalışmalarını bununla sınırlamayan Balparmak, İstanbul Çekmeköy’de bulunan Kampüsünün sınırlarındaki bir binasını çocuklu, depremzede aileler için tahsis etti. Çekmeköy Merkez Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla İstanbul’a gelmiş depremden etkilenen 40 kadını çocuklarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tesisinde özel bir davetle ağırlayan Balparmak, bu anlamlı günü onlarla bir arada kutladı. Balparmak, 13 Mart’ta ise yeniden deprem bölgesine gidip çadır kentleri ziyaret ederek doğal bal ve “Propolisli Boğaz Spreyi” içeren yardım çantası dağıtacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ