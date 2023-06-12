Bahri Papila, 34 yaşında olan ve aslen Zonguldaklı olan bir aşçıdır. Kendisini özellikle "balık" yemeklerinde usta olarak tanımlayan Bahri Papila, bu sebeple "Balıklara Fısıldayan Adam" ismini kullanmaktadır.

Mutfakla ilgilenmeye çok genç yaşlarda başlayan Bahri Papila, 14 yaşında pasta yapmaya başlamıştır. Bu deneyimiyle mutfakta yeteneklerini keşfetmiş ve 20 yaşından itibaren profesyonel olarak aşçılık yapmaya başlamıştır.

Bahri Papila'nın balık konusunda özel bir yeteneği olduğunu ve balıkları mükemmel şekilde hazırlayabildiğini belirtmektedir. MasterChef yarışmasına katılarak bu yeteneğini sergilemek istemektedir.

Bahri Papila, MasterChef Türkiye'de diğer yarışmacılarla birlikte mutfakta rekabet ederek jüriyi etkilemeye çalışacak. Onun balıklara olan tutkusu ve mutfak tecrübesi, yarışmada ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Bahri Papila'nın MasterChef macerasını ve balık konusundaki yeteneklerini yakından takip etmek isteyenler, onu yarışma sürecinde izleyebilirler.