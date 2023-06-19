Balıkesir’in Sırlarla Dolu Köşeleri: Gezginlerin Not Defterinden Çıkan Balıkesir’de Gezilecek Yerler Balıkesir, eşsiz doğası, geniş plajları, tarihi ve kültürel mirasları ile Türkiye'nin en çekici tatil bölgelerinden biridir. Ege ve Marmara’nın kavuştuğu noktada yer alan bu güzel şehir, birbirinden farklı güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. Sizin için Balıkesir’de gezilecek yerler listesini hazırladık. İşte Balıkesir’in keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri…

Ayvalık:

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Bayram tatili özel sektöre kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Bayram tatili özel sektöre kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

Denizi, kumsalları, dar sokakları ve tarihi taş evleriyle Ayvalık, Balıkesir’in en popüler turistik beldelerinden biri. Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Sarımsaklı Plajı Ayvalık’ta görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı.

Altınoluk:

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Kazdağları'nın eteklerinde yer alan Altınoluk, yeşil ve mavinin buluşma noktası. Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etmeyi unutmayın.

Kazdağları:

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Mitolojik hikayelerle süslü Kazdağları, trekking için ideal bir destinasyon. Aynı zamanda dünyanın en fazla oksijen üreten ikinci alanı olma özelliğine sahip.

Edremit:

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Zeytin ağaçları, geniş plajları ve mavi bayraklı denizi ile Edremit, tatil için ideal bir bölge. Tahtakuşlar Etnografya Müzesi ve Kazdağı Doğa Müzesi, bu ilçede gezilecek yerler arasında.

Burhaniye:

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Özellikle yaz aylarında hareketlenen Burhaniye, Ören Sahili ile ünlü. Ayrıca Burhaniye Ulu Camii ve Ayşe Kadın Türbesi ilçedeki önemli tarihi yapılar.

Manyas Kuş Cenneti:

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Türkiye’nin en önemli doğa koruma alanlarından biri olan Manyas Kuş Cenneti, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi:

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Şehrin tarihini ve kültürünü daha iyi anlamak için Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Susurluk:

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Ünlü Susurluk ayranı ve tostu ile bilinen bu ilçe, lezzet turu için ideal bir durak.

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN