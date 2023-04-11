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Babaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damında çalıştığı öğrenilen Hakim'in cesedi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Hakim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.