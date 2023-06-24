Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Balıkesir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu bilgiler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında liseye başlayacak olan öğrenciler ve aileleri için büyük bir önem taşıyor. Liselere yerleşme sürecinde tercih yapacak olan öğrenciler, bu taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercihlerini belirleyecek ve geleceklerini şekillendirecekler.
Balıkesir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|445,97
|3,27
|–
|Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|445,81
|3,29
|2,09
|Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,33
|4,3
|3,69
|Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|432,76
|4,89
|4,63
|Balıkesir / Bandırma / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|432,38
|4,94
|4,83
|Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|430,27
|5,22
|5,14
|Balıkesir / Edremit / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|426,47
|5,74
|4,97
|Balıkesir / Karesi / Rahmi Kula Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,35
|7,09
|6,36
|Balıkesir / Bandırma / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|406,66
|8,8
|9,44
|Balıkesir / Altıeylül / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|399,32
|10,05
|8,21
|Balıkesir / Burhaniye / Celal Toraman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|389,04
|11,9
|8,49
|Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|385,21
|12,65
|–
|Balıkesir / Burhaniye / Celal Toraman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|379,70
|13,74
|9,81
|Balıkesir / Karesi / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|378,41
|14
|10,18
|Balıkesir / Karesi / Balıkesir Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|374,59
|14,8
|–
|Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|362,06
|17,55
|18,9
|Balıkesir / Edremit / Edremit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,28
|17,97
|16,03
|Balıkesir / Gönen / Gönen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|359,41
|18,18
|19,94
|Balıkesir / Karesi / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|351,20
|20,17
|23,23
|Balıkesir / Ayvalık / Ayvalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,11
|21,48
|21,09
|Balıkesir / Karesi / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|340,07
|23,09
|21,24
|Balıkesir / Susurluk / Susurluk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|310,55
|32,35
|–
|Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|305,94
|34,02
|–
|Balıkesir / Bigadiç / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|301,12
|35,83
|28,14
|Balıkesir / Gönen / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|296,64
|37,56
|37,02
|Balıkesir / Edremit / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|294,92
|38,24
|39,07
|Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,64
|40,41
|52,25
|Balıkesir / Bandırma / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,44
|44,45
|51,29
|Balıkesir / Altıeylül / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|279,48
|44,89
|51,67
|Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,82
|46,62
|55,31
|Balıkesir / Karesi / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|271,60
|48,63
|52,48
|Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,85
|52,58
|62,65
|Balıkesir / Bandırma / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,05
|52,99
|53,49
|Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|260,18
|54,51
|–
|Balıkesir / Sındırgı / Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|253,15
|58,43
|–
|Balıkesir / Altıeylül / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|250,61
|59,9
|62,99
|Balıkesir / Burhaniye / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|247,58
|61,69
|55,4
|Balıkesir / Karesi / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,61
|62,28
|–
|Balıkesir / Gönen / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|234,82
|69,79
|90,1
|Balıkesir / Karesi / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,78
|70,49
|–
|Balıkesir / Manyas / Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,54
|89,34
|–
|Balıkesir / Savaştepe / Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,53
|93,01
|–
|Balıkesir / İvrindi / Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|191,81
|95,7
|–
|Balıkesir / Altıeylül / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|186,46
|97,24
|97,04
|Balıkesir / Ayvalık / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|183,35
|97,93
|–
|Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|183,26
|97,95
|–
|Balıkesir / Bigadiç / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|179,68
|98,56
|98,97
|Balıkesir / Ayvalık / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|176,78
|98,94
|–
Balıkesir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde rehberlik edinmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin başvuracakları okulları seçerken dikkate almaları gereken önemli bir kriterdir.
Balıkesir ilindeki fen liseleri arasında en yüksek taban puanı 476,36 ile Aydın Fen Lisesi olarak belirlendi. İngilizce eğitim veren bu okul, en düşük yüzdelik dilimde yer alarak öğrenciler için yüksek bir başarı potansiyeli sunuyor. Nazilli Fen Lisesi ise 466,99 taban puanıyla öğrencilerin dikkatini çeken bir diğer seçenek oldu.
Ardından sıralanan Anadolu liseleri arasında ise Aydın Lisesi öne çıkıyor. 428,75 taban puanıyla öğrencilere eğitim imkanı sunacak olan bu lise, diğer Anadolu liseleri arasında yerini aldı. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ise 413,51 taban puanıyla tercih edilen okullar arasında bulunuyor.
Balıkesir'de meslek liselerine ilgi duyan öğrenciler için ise çeşitli seçenekler bulunuyor. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri ve diğer meslek liseleri taban puanlarına göre öğrencilere farklı alanlarda eğitim imkanı sunuyor.
Balıkesir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak önemli bir bilgidir. Öğrenciler, bu verilere göre tercihlerini yaparken kendi yeteneklerini, ilgi ve hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, tercih sürecinde rehberlik birimlerinden veya uzmanlardan destek almak da önemlidir. Liselere başvuracak olan öğrencilere başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ