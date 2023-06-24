Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Balıkesir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu bilgiler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında liseye başlayacak olan öğrenciler ve aileleri için büyük bir önem taşıyor. Liselere yerleşme sürecinde tercih yapacak olan öğrenciler, bu taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercihlerini belirleyecek ve geleceklerini şekillendirecekler.

Balıkesir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 445,97 3,27 – Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 445,81 3,29 2,09 Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,33 4,3 3,69 Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 432,76 4,89 4,63 Balıkesir / Bandırma / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 432,38 4,94 4,83

Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 430,27 5,22 5,14 Balıkesir / Edremit / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 426,47 5,74 4,97 Balıkesir / Karesi / Rahmi Kula Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,35 7,09 6,36 Balıkesir / Bandırma / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 406,66 8,8 9,44 Balıkesir / Altıeylül / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 399,32 10,05 8,21 Balıkesir / Burhaniye / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 389,04 11,9 8,49 Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 385,21 12,65 – Balıkesir / Burhaniye / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 379,70 13,74 9,81 Balıkesir / Karesi / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 378,41 14 10,18 Balıkesir / Karesi / Balıkesir Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 374,59 14,8 – Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 362,06 17,55 18,9 Balıkesir / Edremit / Edremit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,28 17,97 16,03 Balıkesir / Gönen / Gönen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 359,41 18,18 19,94 Balıkesir / Karesi / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 351,20 20,17 23,23 Balıkesir / Ayvalık / Ayvalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 346,11 21,48 21,09 Balıkesir / Karesi / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 340,07 23,09 21,24 Balıkesir / Susurluk / Susurluk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 310,55 32,35 – Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 305,94 34,02 – Balıkesir / Bigadiç / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 301,12 35,83 28,14 Balıkesir / Gönen / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 296,64 37,56 37,02 Balıkesir / Edremit / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 294,92 38,24 39,07 Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 289,64 40,41 52,25 Balıkesir / Bandırma / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,44 44,45 51,29 Balıkesir / Altıeylül / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 279,48 44,89 51,67 Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,82 46,62 55,31 Balıkesir / Karesi / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 271,60 48,63 52,48 Balıkesir / Altıeylül / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,85 52,58 62,65 Balıkesir / Bandırma / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,05 52,99 53,49 Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 260,18 54,51 – Balıkesir / Sındırgı / Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 253,15 58,43 – Balıkesir / Altıeylül / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 250,61 59,9 62,99 Balıkesir / Burhaniye / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 247,58 61,69 55,4 Balıkesir / Karesi / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,61 62,28 – Balıkesir / Gönen / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 234,82 69,79 90,1 Balıkesir / Karesi / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,78 70,49 – Balıkesir / Manyas / Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,54 89,34 – Balıkesir / Savaştepe / Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 198,53 93,01 – Balıkesir / İvrindi / Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 191,81 95,7 – Balıkesir / Altıeylül / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 186,46 97,24 97,04 Balıkesir / Ayvalık / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 183,35 97,93 – Balıkesir / Karesi / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 183,26 97,95 – Balıkesir / Bigadiç / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 179,68 98,56 98,97 Balıkesir / Ayvalık / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 176,78 98,94 –

Balıkesir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde rehberlik edinmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin başvuracakları okulları seçerken dikkate almaları gereken önemli bir kriterdir.

Balıkesir ilindeki fen liseleri arasında en yüksek taban puanı 476,36 ile Aydın Fen Lisesi olarak belirlendi. İngilizce eğitim veren bu okul, en düşük yüzdelik dilimde yer alarak öğrenciler için yüksek bir başarı potansiyeli sunuyor. Nazilli Fen Lisesi ise 466,99 taban puanıyla öğrencilerin dikkatini çeken bir diğer seçenek oldu.

Ardından sıralanan Anadolu liseleri arasında ise Aydın Lisesi öne çıkıyor. 428,75 taban puanıyla öğrencilere eğitim imkanı sunacak olan bu lise, diğer Anadolu liseleri arasında yerini aldı. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ise 413,51 taban puanıyla tercih edilen okullar arasında bulunuyor.

Balıkesir'de meslek liselerine ilgi duyan öğrenciler için ise çeşitli seçenekler bulunuyor. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri ve diğer meslek liseleri taban puanlarına göre öğrencilere farklı alanlarda eğitim imkanı sunuyor.

Balıkesir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak önemli bir bilgidir. Öğrenciler, bu verilere göre tercihlerini yaparken kendi yeteneklerini, ilgi ve hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, tercih sürecinde rehberlik birimlerinden veya uzmanlardan destek almak da önemlidir. Liselere başvuracak olan öğrencilere başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir