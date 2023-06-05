Balat Renkli Evler yol tarifi çok merak ediliyor. Özellikle Balat'a gidip fotoğraf çekmek isteyenler Balat Renkli Merdivenler ve Balat Renkli Evler nerede diye araştırıyorlar. İstanbul Balat Renkli Evler Adres bilgileri, cadde ve sokağı nedir? Acaba Balat Renkli Merdivenler nerede? Çoğu insan Balat Renkli Evler navigasyon bilgileri araştırması yapıyor ve ona göre yola çıkıyor. İnstagram'da sıkça gördüğümüz Balattaki renkli evler nerede? Balat renkli evler hangi durak? İstanbul Balat hangi semtte? Kısaca Balat Renkli Evler Konum Bilgileri ve Balat gezi rehberi

Balat Renkli Evler Yol Tarifi, Adres ve Konum Bilgileri

İstanbul'da gezilecek yerler arasında Balat'ın ayrı bir yeri var. Kendine has evleri, arnavut kaldırımları ve renkli merdivenleri ile fotoğraf çekmeyi sevenler buraya akın ediyorlar. Çoğu insan buraya gelmeden önce Balat Renkli Evler yol tarifi almak istiyor. Acaba Balat Renkli Evler Konum Bilgileri nedir, Balat Renkli Evler hangi sokak diye çok araştırılıyor. Otobüsle gelmek isteyenler de Balat renkli evler hangi durak diye öğrenmek istiyorlar. Keyifli bir Balat gezisi öncesinde bilmeniz gerekenleri bu yazıda bir araya getirmek istedik.

Balattaki renkli evler nerede?

İnstagram'da bolca gördüğünüz Balat Renkli Evler sokağı için iki adres var. Bunlardan birisi Kiremit Caddesi, bir diğeri ise Balat’taki Merdivenli Yokuş Sokak olarak karşımıza çıkıyor. Balat'ta gördüğünüz renkli evler için ilk gitmeniz gereken yer Kiremit Caddesi. Diğer meşhur evler için de Balat Renkli Merdivenler ikinci gitmeniz gereken adres.

Balat Renkli Evler Yol Tarifi

Kiremit Caddesi'nde Balat'ın Renkli Evleri sizi bekliyor. Eğer navigasyonda Balat Renkli Evler yol tarifi arıyorsanız, Balat Kiremit Caddesi 32 numara işaretlerseniz meşhur fotoğraf mekanına ulaşabilirsiniz. Eğer Eyüp Sultan tarafından geliyorsanız sahil boyunca Mürselpaşa Caddesi üzerinden gelin. Çiçekli Bostan Sokak ve Çorbacı Çeşmesi Sokak üzerinden buraya ulaşabilirsiniz. Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği sokak da buralarda karşınıza çıkacak.

Balat Renkli Evler Konum Bilgileri

Navigasyonla Balat renkli evlere nasıl gidilir diye çok merak ediliyor. Navigasyon programınıza Balat Kiremit Caddesi No:32 girdiğinizde buraya ulaşabilirsiniz. Aracınızı güvenli bir yere bırakmak isterseniz navigasyona Güneşdoğdu Otopark, Draman Otoparkı veya Fethiye Garajı yazıp en yakın otoparklardan birisine arabanızla gelmeniz mümkün.

Balat Renkli Evler hangi sokak? Balat Renkli Evler sokağı

Merak edilen Balat Renkli Evler hangi sokak sorusunun cevabı Kiremit Caddesi. Kiremit Caddesi'nin ortalarında sevilen fotoğrafların yerini bulabilirsiniz. Evet, karşıdan veya aşağıdan çekilmiş renkli Balat Evleri fotoğrafları genellikle Kiremit Caddesi'nde çekilmiştir.

Balat'taki renkli evlerin ikinci adresi de Merdivenli Yokuş Sokak. Burada yokuş boyunca Balat Evleri fotoğrafını çekebilirsiniz. Renkli merdiven de burada. Bu yokuşta 7 evler olarak bilinen Balat'ın renkli evlerini göreceksiniz. Çorbacı Çeşmesi Sokak da renkli Balat evlerini barındıran bir diğer sokak.

Balat'ta Yeşilçam esintili bir kahve var. Buranın fotoğraflarını da sıkça görmüş olabilirsiniz. Merdivenli Mektep Sokak üzerinde bulunan İncir Ağacı Kahvesi, Balat'taki nostaljik gezinizde uğramanız gereken adreslerden bir diğeri.

Balat renkli evler hangi durak?

Köprübaşı otobüs durağı, renkli evlere gitmek için en yakın otobüs durağı. 33ES, 35D, 36CE, 41Y, 44B, 48E, 55T, 99, 99A, 99Y, 399B, 399C numaları otobüsler Köprübaşı otobüs durağından geçiyorlar.

Renkli evlerin olduğu sokağa gitmek için en yakın diğer durak ise Balat durağı. Balat otobüs durağından geçen otobüsler şunlar: 55T, 41Y, 48E, 399B, 399C, 99, 36CE, 44B, 99A

Balat semti, Haliç Metro Durağı'na yürüme mesafesindedir. Ama Balat renkli evlere gitmek için 30 dakikadan fazla yürümeniz gerekecektir. Balat'ın sevimli caddelerinde güzel bir yürüyüş için Haliç Metro Durağı'ndan gelmeniz mümkün.

Balat veya Fener feribot iskelelerinden buraya 10-15 dakika yürüyüş ile ulaşmanız da mümkündür. Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nı kullandığınızda (T5 Tramvay Hattı) Balat Tramvay Durağı'nda inebilirsiniz. Balat renkli evler 800 metre kadar ilerinizde kalacaktır.

Balat Renkli Merdivenler nerede?

Bu renkli merdivenler Merdivenli Yokuşu olarak bilinen yerde karşımıza çıkıyor. Burada Balattaki renkli merdivenleri bulacaksınız. Ayrıca Balat Renkli Evler için Kiremit Caddesi ile birlikte en çok ziyaret edilen ikinci adres de burası. Merdivenli Mektep Sokak üzerindeki İncir Ağacı Kahvesi’ni görebilirsiniz. Burası Yeşilçam oyuncularının resimleri ile süslü duvarlara sahiptir ve güzel fotoğraf kareleri verir.