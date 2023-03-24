Soğuk baklava tadında güllaç, geleneksel Türk tatlısı güllacın, baklava benzeri bir lezzetle buluştuğu özel bir tariftir. İşte soğuk baklava tadında güllaç yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:
Malzemeler:
- 10 adet güllaç yaprağı
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı toz kakule (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı gül suyu
- 1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı, yaprakları daha sert ve katı hale getirir)
- Süslemek için dövülmüş ceviz içi ve nar taneleri
Hazırlanışı:
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Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten sonra gül suyunu ve isteğe bağlı olarak nişastayı ekleyin. Karıştırmaya devam ederek nişastanın topaklanmamasını sağlayın. Şerbeti bir kenara alarak soğumaya bırakın.
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Güllaç yapraklarını ikiye katlayarak dörde bölün. Yaprakların üzerine tarçın ve dövülmüş ceviz serpin.
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Güllaç yapraklarını rulo şeklinde sarın ve bir borcama veya büyük bir servis tabağına yerleştirin.
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Soğuyan şerbeti, güllaç rulolarının üzerine eşit miktarda dökün. Şerbetin güllaç yapraklarını tamamen ıslatmasını sağlayın.
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Buzdolabında en az 4-6 saat, tercihen bir gece bekletin. Bu süre zarfında güllaç ruloları şerbeti iyice çekecek ve tatlı daha lezzetli hale gelecektir.
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Soğuk baklava tadında güllaç servis yapmadan önce üzerini dövülmüş ceviz içi ve nar taneleriyle süsleyin.
Afiyet olsun! Bu lezzetli ve serinletici tatlıyı özellikle yaz aylarında deneyebilirsiniz.