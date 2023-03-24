Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten sonra gül suyunu ve isteğe bağlı olarak nişastayı ekleyin. Karıştırmaya devam ederek nişastanın topaklanmamasını sağlayın. Şerbeti bir kenara alarak soğumaya bırakın.

Güllaç yapraklarını ikiye katlayarak dörde bölün. Yaprakların üzerine tarçın ve dövülmüş ceviz serpin.

Güllaç yapraklarını rulo şeklinde sarın ve bir borcama veya büyük bir servis tabağına yerleştirin.

Soğuyan şerbeti, güllaç rulolarının üzerine eşit miktarda dökün. Şerbetin güllaç yapraklarını tamamen ıslatmasını sağlayın.

Buzdolabında en az 4-6 saat, tercihen bir gece bekletin. Bu süre zarfında güllaç ruloları şerbeti iyice çekecek ve tatlı daha lezzetli hale gelecektir.