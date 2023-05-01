Bakırköy ilçe sınırları içine ulaşımı sağlayan minibüs hatlarında bazı yeni düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor. Bazı hatların iptal edileceği, bazı hatların güzergâhının değişebileceği öne sürülüyor.

Bu arda minibüs şoförlerinin eğitim konusu da masada. Yıllar önce İstanbul’da minibüs şoförlerinin belirli kurallar için eğitildiği hatta bazı araçlara “Bu aracın direksiyonunda bir İstanbul Beyefendisi oturuyor” etiketlerinin bile yapıştırıldığını hatırlatan vatandaşlar, ”kuşaklar değişti, O İstanbul beyefendisi şoförler kayboldu” ifadelerini kullanıyor.

Şoförler konusunda en çok şikâyet edilen hatlardan biri olan Bakırköy/Yeşilköy hattının mayıs ayı sonunda kaldırılacak olması: Kimi vatandaşlar tarafından karar tepkiyle karşılanırken, kimi vatandaşlarca olumlu bulunuyor.

Hattın iptal edilmesine hem minibüs sahipleri ve sürücüleri, hem de ilçe sakinleri nin bir bölümü büyük tepki gösteriyor.

Minibüslerin kural tanımaz davranışları nedeniyle trafikte büyük sorun çıkardığı, olmadık yerde yolcu alıp indirdikleri ve bu nedenle trafiğin zaman zaman aksadığı belirtiliyor. Vatandaşlar özellikle okul dönemlerinde minibüslerin öğrenci taşımacılığında önemli roller üstlendiklerini söylüyor.

Vatandaşlar minibüslere karşı olanların o araçlara binenlerin küçümsediğini oysa o hizmetin önemli bir eksikliği giderdiğini öne sürüyor. Bölge halkının yüzde 90’dan fazlasının bu hizmetten yararlandığını, hattın iptalinin vatandaşa kötülük olacağını belirtiyor. Vatandaşlar “Eğer şikayetler sürücülerden kaynaklanıyorsa onları eğitsinler, eğer minibüsler çok kalabalık sıkış tepiş dolu oluyor diyorlarsa sayısını artırsınlar veya o hatta ulaşımı bir şekilde kamunun rahat kullanabileceği bir hale getirsinler” tepkisini dile getiriyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ