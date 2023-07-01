Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu, bir önemli mseleyi daha çözüme kavuşturdu…

Bakırköylüleri Kentsel Dönüşüm İtiraz Dilekçesi sayısının 2000'e ulaştığı öğrenildi

Söz konusu dilekçelerin ancak Eylül'deki İBB Meclis Toplantılarına görüşülebileceği bildirildi. Dilekçelerin ilk toplantı olan11 Eylül Pazartesi günü ele alınması bekleniyor.

Bakırköy'ün İtiraz Dilekçesi sayısının 2000'e ulaştığı bilgisini aldık. Toplantı öncesinde güçlü bir baskı komitesi kurulması isteniyor.

Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu’ndan yapılan açıklama şöyle;

“15 Haziran 2023 Perşembe günü, Platform avukatlarımızdan, Değerli Arkadaşımız Azize Aydın Şencan ile birlikte, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ve Yazı İşleri'ne, Bakırköylüleri temsilen teşekküre gittik.

1 Haziran Perşembe günü gece yarısı saat 23.00'lere kadar Dilekçeleri bölüşüp sisteme girişlerini tamamlamışlar.

Biz de bu kez çözüm odaklı yaklaşımları ve özverili emekleri dolayısıyla, personel sayısına göre organize ettiğimiz baklavalarla TÜM EKİBİN gönlünü almak istedik ve sizlerin selamını ilettik.

Bu arada, Bakırköy'ün İtiraz Dilekçesi sayısının 2000'e ulaştığı bilgisini aldık.

Bizim Dilekçeleri ancak Eylül'deki İBB Meclis Toplantılarına yetiştirebileceklerini ifade ettiler. İlk toplantı 11 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

Dolayısıyla, 11 Eylül Pazartesi günü hep birlikte İBB Saraçhane binası karşısına gidip, güçlü bir kamuoyu baskısı oluşturmamız gerek.

Ancak ondan önce vatandaş olarak, hukuken İTİRAZ DAVASI açma hakkımız da doğuyor.

O yüzden, yakın zamanda, konuyu Teknik Ekibimizdeki Platform Avukatlarımızla birlikte değerlendirmek üzere, bir Teknik Toplantı organize edeceğiz.