Bakırköy cadde ve sokaklarında tam bir trafik karmaşası yaşanıyor. Şükrançiftliği sokakta oturan bir ilçe sakini “Bu sokakta neden hiç trafik denetimi yok? Gece saat 1 de egzozu bağırta bağırta geçen mi dersin, son ses müzikle geçen mi dersin. Bu gece yoldan geçen bir aracın egzoz sesiyle uyandım. Geçen yayalar da aynı. Bağıra bağıra şarkı söyleyen mi dersin. Birkaç kişi bir araya gelip avazı çıktığı kadar konuşan mı dersin” diye şikayetlerini dile getiriyor.

“Bakırköy’de hiç denetim olmadığı için özellikle bu sokakta isteyen istediğini yapıyor. Özellikle seçimden sonra daha fena oldu.” İddiası da dillendirilen bir başka şikayet.

Kendi oturduğu sokakla ilgili bilgi veren bir başka Bakırköylü ise “Benim doğduğum ve yaşadığım sokakta 2 minibüs hattının minibüsleri dizilirdi. Ama bir gün bir seslerini duymazdık. Bir kavgalarını hiç hatırlamıyorum.

Ama şimdi bu sokaktan geçenlerin mağaradan çıkıp bizim sokağa geldiklerinden şüpheleniyorum. Trafik denetleme olmazsa daha çok dinleriz bu egzoz seslerini” diye dert yandı.

17 sene Yücetarla da son 5 senedir Şükrançiftliğinde oturan” bir başka vatandaş ise semtlerinde yıllardır değişen bir şeyin olmadığından dertli.

Bakırköylü yurttaş, “ Akşam trafiğinde, ziraat odası durağında belediyenin servislerinin durağı tıkaması, çağdaş böreğin önünden başlayarak sürücü kursları ve özel otomobillerin çift sıra park etmesi ve trafiğin tek şerite düşüp sıkışması da ayrı bir dert” diye bir başka sorunu gündeme taşıyor.