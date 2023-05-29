Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/119 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/119 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Güngören İlçesi, OSMANİYE Mahalle/Köy, 1151 Ada, 2 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz Kader Apt. A Blok giriş kapısı hali hazırda Zemin Kat 7 kapı nolu olarak kullanılan dairesi olup, keşif tarihi itibariyle dairenin kapalı olduğu, dosya kapsamında ve aynı mimaride inşa edilmiş asgari müştereklikte benzer özelliklere sahip dairede yapılan incelemelerde dairenin takriben 40 m2 alanlı olduğu, oda,salon,antre,mutfak ve banyo kısımlarını ihtiva ettiği, daire giriş kapısı ve oda kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, dairenin bakımsız bırakıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Tozkoparan Mah. Topçu Sokak Kader ApartmanıNo: 3

Yüzölçümü : 765,00 m2

Arsa Payı : 1/64

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1151 ada, 2 parsel Tozkoparan gece kondu önleme bölgesinde sınırları içerisinde kalmakta olup, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmekle, belediye tarafından imar bilgisi verilememektedir.

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık daire Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 14:01

25/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.