Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/72 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mah. 564 Ada 54 Parselde kayıtlı 586,79 m2 yüzölçümlü 10.kat 20 Bağımsız Bölün Nolu taşınmaz; betonarmekarkastarzdayapılmışolup, toplam12katlıdır. Herkattabirdairebulunmaktadır. Davakonusu daire,A29Blokta binanın 10. Katında(20) nolu bağımsız bölümdür. Dairenin salon + giriş holü +3 oda + mutfak + banyo + tuvalet + balkon kısımlarından havi ve net alanı 118 m2 alanlıveboş olduğu görülmüştür. Daireninkullanılmadığındandolayıbakımsızkaldığı ve daireiçindekikaplamamalzemelerininyıpranmışolduğutespitedilmiştir. Anabinanın çiftasansörlü, otoparklı ve güvenlikbariyerliolduğu görülmüştür. Davakonusu dairenindenizmanzaralıolduğu, Bakırköy'ünenişlekcaddesi İstanbulCaddesine, resmidairelere,alışverişmerkezlerine, eğitimkurumlarına, hastanelereve sahilyolunaçokyakın mesafede olduğutespitedilmiştir.

Adresi : Baruthane Sk No 39 Kat 10 Daire 20 Bakırköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 586,79 m2

Arsa Payı : 167/3970

İmar Durumu : İnşaat tarzı Bakırköy, Ataköy 1. Kısım Mah. 564 ada, 54 parsel sayılı yerin, 1/5000 ölçekli, 13.04.2006 t.t. Ataköy Turizm Merkezi Nazım İmar Planı geçerlidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır

Kıymeti : 8.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -